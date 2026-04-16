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Big Brother Brasil BBB 26: festa do pijama agita top 5 e madrugada tem emoção, reconciliação e susto com sister Confira abaixo o resumo

A madrugada desta quinta-feira, 16, no BBB 26 foi marcada por celebração e tensão. Na festa "Cooler do Pijama", os brothers comemoraram o top 5 com direito a mensagens de famosos, como Xande de Pilares, Bob Sinclar, Kid Abelha e integrante do RBD, além de reverem momentos icônicos da temporada.

Em meio à emoção, Milena surpreendeu ao demonstrar abertura para se aproximar de Jordana fora da casa, mas também preocupou os colegas ao passar mal após beber. Veja o resumo:

Brothers comemoram festa 'Cooler do Pijama'

Os brothers receberam pijamas com as iniciais dos nomes de cada um deles para celebrar o top 5 do BBB 26.

O cantor Xande de Pilares mandou um recado para os participantes e parabenizou a trajetória do grupo. "Parabéns a vocês por estar chegando esse momento tão importante, por terem suportando tanta coisa dentro dessa casa e é Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Boa sorte a todos, saúde e paz, sempre."

No telão da sala, foi possível assistir trechos de shows e VT’s que marcaram a passagem de cada um deles no reality.

Artistas mandam mensagens para o top 5

Após viralizar nas redes com um vídeo dançando World, Hold On, de Bob Sinclair, Ana Paula Renault recebeu um recado especial do artista. "Olá, Brasil! Aqui é o Bob Sinclar. Obrigado, BBB, por tocar tantas vezes a minha música. Ana Paula, obrigado pela sua performance incrível de World, Hold On. Recebi muitas mensagens do Brasil por sua causa", diz o artista.

Jordana recebeu um recado da banda Kid Abelha após ver seu vídeo cantando a música Lágrimas e Chuva. "Oi, Jordana! Tudo bem? Você é fã das nossas músicas, então a gente tá super feliz. Eu queria aqui passar pra falar da sua mãe e pra falar de você. Te desejar uma boa sorte no BBB", diz Paula Toller. Jordana se emociona e agradece ao recado.

Juliano Floss recebeu uma mensagem de Lanzin e Cly G, parceiros musicais do brother. "Fala, Juju! Parabéns demais por ter chegado nesse Top 5", diz Lanzin. "Nós estamos muito orgulhosos. Continua firme e forte aí, irmão", emenda Cly G.

Ao som de 14 de Maio, de Lazzo Matumbi, Leandro Boneco se emocionou com a mensagem do artista. "Você tá representando a resistência negra brasileira. Muito obrigado por você colocar a minha música como tema dessa resistência. Tá toda a Bahia, eu, Lilica, toda a galera de Salvador torcendo por você. Axé!"

Milena ficou em êxtase ao receber o recado do cantor

Christian Chávez, integrante da banda mexicana RBD. "Olá, tia Milena! Aqui é o Christian Chávez. Não poderia deixar de passar por aqui pra te mandar um beijo e te desejar toda a sorte do mundo, de coração."

Brothers assistem aos melhores momentos das festas

Depois de receber os recados dos ídolos, os brothers assistiram aos melhores momentos das festas que ocorreram na edição. O show de Simone Mendes esteve entre os vídeos exibidos.

O show de Ivete Sangalo também foi reprisado para os participantes e Milena se divertiu ao som de Vampirinha.

Ana Castela também apareceu nos destaques e Ana Paula comemorou junto à música da sertaneja. "Olha onde eu tô: no top 5!"

A lembrança do show mais recente da edição, que contou com Xamã e Negra Li, também contagiou os brothers.

Milena diz que quer conhecer Jordana após o BBB 26

Ainda curtindo a festa do pijama, Milena diz que apesar de ter declarado que não queria saber de Jordana fora da casa, quer conhecer melhor a advogada quando sair. "Quero saber mais da vida das pessoas. A gente conhece o raso do raso", diz Milena. "E numa atmosfera de jogo, que não nos representa", completa Jordana.

Milena passa mal e recebe alerta da produção

Milena passou mal após a ingestão de bebida alcoólica e a produção pediu para os brothers darem água à Sister. Jordana ajudou a sister a sair do banheiro e Ana Paula deu água de coco com orientação da produção do programa.



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