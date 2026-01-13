A- A+

Big Brother Brasil BBB 26: Filha de Solange Couto reage a críticas e nega postura militante da atriz Maria Mariah usou as redes sociais para contextualizar declaração da mãe sobre benefício social e afirmou que a atriz não pretende adotar discurso político no reality

Morena Mariah, filha da atriz Solange Couto, que está no grupo Camarote, se manifestou publicamente nesta terça (13) sobre as críticas direcionadas à mãe logo no primeiro dia do BBB 26.

A repercussão teve início após um relato feito por Solange, envolvendo a história de uma jovem que, segundo ela, foi desencorajada a continuar os estudos por receber um benefício social do Governo Federal.

No episódio narrado pela atriz, uma mulher teria sido aconselhada por uma autoridade local a priorizar a maternidade em vez da educação, sob o argumento de que benefícios sociais seriam mais vantajosos.

Solange afirmou ter presenciado a situação pessoalmente e ressaltou que não se tratava de um relato de terceiros. A fala rapidamente ganhou destaque nas redes sociais e dividiu opiniões.



Diante das reações, Morena Mariah recorreu à internet para elucidar o posicionamento da mãe.

Ela destacou sua própria trajetória como ativista e afirmou que, nesse aspecto, Solange não deve corresponder às expectativas de grupos mais politizados.

“Basicamente, quem me conhece sabe que sou ativista há muitos anos. Nesse quesito, minha mãe não vai agradar ninguém”, disse Morena.

Segundo a jovem, a declaração feita no programa reflete uma percepção cotidiana da política, semelhante à de grande parte da população, sem aprofundamento ideológico ou alinhamento partidário.

“A minha mãe é uma pessoa que tem uma leitura de política como a maior parte do povo. O que o político, as instituições, tem a ver com a vida, com o cotidiano? É basicamente isso”

A filha da atriz também reforçou que Solange não pretende assumir um papel de militância dentro do reality.

Para ela, a visão política da mãe é baseada no senso comum e carece de uma análise mais crítica, característica que, segundo Morena é compartilhada por muitos brasileiros.

“Minha mãe não vai militar no BBB. Minha mãe tem uma opinião política de senso comum. É pouco crítico? Sim, assim como a maioria da população”, escreveu.

