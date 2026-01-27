A- A+

Big Brother Brasil BBB 26: Gil do Vigor entra, de surpresa, na casa do Big Brother e faz foto com brothers Ex-BBB apareceu no reality para ação especial, posa com participantes e solta comentário bem-humorado que viraliza no gramado

A tarde desta terça (27) ganhou energia extra no BBB 26 com a visita inesperada de Gil do Vigor.

Convidado para uma dinâmica especial, o economista, apresentador e ex-participante do BBB 21 foi recebido pelos confinados no jardim da casa, onde se formou rapidamente uma fila para registros fotográficos.

O clima descontraído ficou ainda mais divertido quando Marcelo e Breno se aproximaram para fotografar com Gil. Ao ser abraçado pelos dois, o pernambucano não conteve a espontaneidade e arrancou risadas dos colegas de confinamento ao reagir em tom de brincadeira:

“Eita! Senhor, me segura, Senhor! Segura essa língua! Eu não posso falar o que eu ‘tô’ pensando. Eu prometo que quando sair, eu falo”.

A passagem relâmpago reforçou o carisma de Gil do Vigor acabou deixando a casa em clima de euforia.

