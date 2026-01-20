A- A+

BBB 26 BBB 26: Gusttavo Lima celebra sucesso de canção com ajuda de Edilson Faixa foi lançada em 2014 e é um dos maiores hits da carreira do sertanejo, com 120 milhões de visualizações em uma única plataforma

O cantor sertanejo Gusttavo Lima reagiu, nesta segunda-feira (19), a uma fala de Edilson, no confinamento do BBB 26. O ex-jogador revelou que ajudou o artista sugerindo uma canção de um compositor baiano que conhecia, que resultou no lançamento da música "Fui Fiel", um dos grandes sucessos do sertanejo.

Em um comentário nas redes sociais, o artista confirmou a história. "Corretíssimo... 2013. 'Fui Fiel' explodiu", escreveu.

Gusttavo Lima confirmou informação trazida por Edilson no BBB 26



Entenda

Lançada em 2014, a música é um dos maiores hits da carreira do sertanejo, com 120 milhões de visualizações em uma única plataforma de streaming.

Em um papo com outros participantes, na madrugada de segunda (20), Edilson revelou que ajudou Gusttavo Lima quando o cantor estava no início da carreira. "Ele me agradece até hoje", contou.

Segundo o jogador, tudo começou no camarim da Dança dos Famosos, em 2013, quando sugeriu que o sertanejo gravasse a música. "Eu tenho uma música que, se você gravar é sucesso no mundo inteiro", falou o ex-jogador ao artista, na época.

Gusttavo Lima então se interessou pela música e Edilson fez a ponte entre o cantor e o compositor.: "Estou do lado do Gusttavo Lima. Acho que se ele gravar vai ser bom pra ele e pra você", contou. "Dei essa música pra ele. Essa música é de Filipe Escandurras, compositor da Bahia", revelou.



