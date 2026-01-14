A- A+

BBB 26 BBB 26': Henri Castelli deixa o programa após episódios de convulsão "O Henri está bem, esta lúcido, mas diante desse quadro, a gente lamenta mas ele não vai mais continuar no jogo", disse o apresentador do reality

Durante o programa ao vivo desta quarta-feira (14), o apresentador Tadeu Schimidt anunciou que o ator Henri Castelli deixou o Big Brother Brasil 26 após seguidos episódios de convulsão.

Castelli teve dois episódios de convulsão, um na Prova do Líder, pela manhã. E outro depois de voltar do atendimento médico, na área externa da casa.

“O Henri está bem, esta lúcido, mas diante desse quadro, a gente lamenta mas ele não vai mais continuar no jogo”, disse o apresentador.

Por meio de nota, a emissora se pronunciou. "Como esclarecido há pouco no BBB, nesta quarta-feira pela manhã, durante a prova do líder, Henri Castelli teve uma crise convulsiva, foi atendido no provódromo pela equipe médica e levado a um hospital para realização de exames. À tarde, após os resultados não apontarem qualquer problema, Henri retornou ao programa, mas teve uma nova crise. Ele, então, foi levado novamente ao hospital, onde ficou internado em observação. O ator, diante deste quadro, não seguirá no programa".

Entenda

Após de ter sido prontamente atendido pela equipe médica do programa durante a realização da prova do líder esta manhã, o ator foi encaminhado para realização de exames num hospital. Castelli passou mal e caiu na piscina de bolinhas. Os participantes alertaram a produção de que ele estava convulsionando.

Depois de ser atendido e voltar ao confinamento ator Henri Castelli voltou a passar mal nesta quarta (14), desta vez na área externa da casa do BBB 26 e precisou ser ajudado pelos colegas.

A produção do reality acionou a manutenção externa para que os demais participantes ficassem no interior da casa. Ao voltar à casa, o ator afirmou que sofreu um episódio de epilepsia e que os médicos informaram que o mal-estar estaria ligado a um quadro de exaustão.



Aos participantes, a produção informou o estado de saúde do ator: "O Henri está sob cuidados médicos e está consciente. Está tudo bem".

