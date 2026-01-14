A- A+

SUSTO BBB 26: Henri Castelli passa mal em prova do líder e é socorrido; vídeo Nas redes sociais, a página oficial do BBB26 informou que o ator está sob cuidados médicos e consciente

O ator Henri Castelli passou mal na manhã desta quarta-feira (14) durante a primeira prova do líder do Big Brother Brasil 26.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o participante do grupo Camarote se contorcendo no chão, aparentando sinais de convulsão. No mesmo momento, os demais participantes pedem ajuda aos assistentes de prova, os "dummies", que começam a tentar socorrê-lo.

Nas redes sociais, a página oficial do BBB26 informou que o ator está sob cuidados médicos e consciente. "Está tudo bem", tranquilizou o perfil.



Prova do líder

Esta é a primeira prova do líder da edição 2026 do programa. A dinâmica exige preparo físico, concentração e leitura estratégica dos adversários.

Os brothers e sisters ficaram posicionados em trampolins, ao redor de uma piscina de bolinhas. Ao longo da competição, sempre que um sinal sonoro é acionado, os participantes devem saltar do seu trampolim, buscar um cartão na piscina de bolinhas e posicioná-lo no local indicado.



Em seguida, precisam deixar a área da prova e aguardar o desfecho da rodada. A cada etapa, um produto é sorteado em uma urna e revelado como o item correto da vez. Quem tiver feito a escolha certa garante descanso temporário, enquanto o jogo avança em fases eliminatórias.

Nessas eliminatórias, os brothers e sisters que acertam o produto, ganham o poder de indicar um concorrente para deixar a disputa. Vence a prova quem conseguir se manter por mais tempo na dinâmica.







