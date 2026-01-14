BBB 26: Henri Castelli passa mal novamente após voltar para a casa do BBB
Ator havia sido levado ao hospital após o primeiro episódio de convulsão durante a Prova do Líder
O ator Henri Castelli voltou a passar mal nesta quarta (14), desta vez na área externa da casa do BBB 26, após retornar do hospital para atendimento médico em virtude do primeiro episódio de convulsão.
A produção do reality acionou a manutenção externa para que os demais participantes ficassem no interior da casa.
Ao voltar à casa, o ator afirmou que sofreu um episódio de epilepsia e que os médicos informaram que o mal-estar estaria ligado a um quadro de exaustão.
Na área externa, Castelli voltou a se sentir indisposto e precisou ser auxiliado novamente pelos colegas.
Durante o episódio, a transmissão do Globoplay exibiu apenas a prova de resistência, que já ultrapassava 15 horas de duração.
Quando as imagens retornaram ao interior da casa, Maxiane relatou aos demais participantes o que havia ocorrido na área externa.
Segundo ela, o ator afirmou inicialmente que estava bem, foi questionado se havia se alimentado e, em seguida, contou sobre a crise epiléptica, garantindo que não havia apresentado episódios anteriores.
No relato, Maxiane descreveu que, após os participantes aplaudirem, ele levou a mão à cintura e sofreu uma convulsão.
Outros confinados comentaram que sentiram um clima pesado após o ocorrido e relataram ter prestado apoio ao colega durante o momento de tensão.