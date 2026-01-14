Qua, 14 de Janeiro

Big Brother Brasil

BBB 26: Henri Castelli passa mal novamente após voltar para a casa do BBB

Ator havia sido levado ao hospital após o primeiro episódio de convulsão durante a Prova do Líder

Henri Castelli na área externa da casa do BBB 26 antes de passar mal novamenteHenri Castelli na área externa da casa do BBB 26 antes de passar mal novamente - Foto: Reprpodução/Globoplay

O ator Henri Castelli voltou a passar mal nesta quarta (14), desta vez na área externa da casa do BBB 26, após retornar do hospital para atendimento médico em virtude do primeiro episódio de convulsão.

A produção do reality acionou a manutenção externa para que os demais participantes ficassem no interior da casa.

Ao voltar à casa, o ator afirmou que sofreu um episódio de epilepsia e que os médicos informaram que o mal-estar estaria ligado a um quadro de exaustão. 

Na área externa, Castelli voltou a se sentir indisposto e precisou ser auxiliado novamente pelos colegas. 

Durante o episódio, a transmissão do Globoplay exibiu apenas a prova de resistência, que já ultrapassava 15 horas de duração.

Quando as imagens retornaram ao interior da casa, Maxiane relatou aos demais participantes o que havia ocorrido na área externa. 

Segundo ela, o ator afirmou inicialmente que estava bem, foi questionado se havia se alimentado e, em seguida, contou sobre a crise epiléptica, garantindo que não havia apresentado episódios anteriores. 

No relato, Maxiane descreveu que, após os participantes aplaudirem, ele levou a mão à cintura e sofreu uma convulsão.

Outros confinados comentaram que sentiram um clima pesado após o ocorrido e relataram ter prestado apoio ao colega durante o momento de tensão.

