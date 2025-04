A- A+

TELEVISÃO BBB 26: inteligência artificial aponta os famosos que podem estar no reality De ex-especulados a participantes recentes, seleção da IA reúne nomes conhecidos do público que poderiam movimentar as torcidas

Finalizada na madrugada desta quarta-feira (23) a edição comemorativa de 25 anos do “Big Brother Brasil”, agora é hora de contar os dias para a próxima temporada do reality, que segue conquistando o público do sofá e movimentando torcidas nas redes sociais. Pensando nisso, o ChatGPT foi acionado para listar algumas celebridades que poderiam entrar na casa mais vigiada do país no ano que vem — e causar muito no jogo.





Com sete anos, a relação realizada pela inteligência artificial conta com nomes que chegaram a ser ventilados inclusive neste ano como possíveis participantes do programa, como o da atriz Priscila Fantin, que vinha sendo especulada para entrar na casa ao lado do marido, o também ator Bruno Lopes. A lista, no entanto, tem ainda um deslize: incluiu o nome da musa fitness e ex-mulher de Belo, Gracyanne Barbosa, que participou da edição deste ano, além de informações já passadas.

Veja a seguir a lista de famosos que a plataforma apontou (e as explicações):

Flavia Saraiva



Flávia Saraiva na classificatória, domingo: ela vai disputar todos os aparelhos hoje — Foto: Miriam Jeske/COB



A ginasta anunciou uma pausa em sua carreira, o que aumenta as especulações sobre uma possível participação no reality show.

Gabi Melim



A cantora Gabi Melim — Foto: Divulgação



A cantora, ex-integrante da banda Melim, tem sido uma presença constante nas listas desde 2020, quando a edição de camarotes foi iniciada.

Karoline Lima

Karoline Lima — Foto: Reprodução Instagram



A influenciadora digital tem sido cotada para o programa devido a diversas polêmicas envolvendo sua vida pessoal.

Priscila Fantin

Priscila Fantin conheceu atual marido, Bruno Lopes, quando ‘precisava de colo’, meses após término — Foto: Reprodução/Instagram



Conhecida por seu papel em “Alma gêmea” (2005), é um dos nomes mais comentados pelos fãs, com especulações sobre sua participação acompanhada do marido, Bruno Loves.

Marina Sena



A cantora Marina Sena lança seu terceiro álbum, 'Coisas naturais' — Foto: Gabriela Schmdt / Divulgação



Com o lançamento de um novo álbum previsto para 2025, sua participação no reality poderia ajudar a dar ainda mais visibilidade ao trabalho.

Edu Camargo e Fih Oliveira



Youtubers Fih e Edu, do canal Diva Depressão — Foto: Reprodução



Conhecidos pelo canal “Diva Depressão” no YouTube, também estão entre os nomes cotados para o programa.

