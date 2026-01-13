A- A+

BIG BROTHER BRASIL BBB 26: internautas apontam racismo de Paulo Augusto ao perguntar se Milena é participante Tudo aconteceu na primeira interação entre os dois, e gerou revolta e questionamentos nas redes sociais.

O primeiro dia de Big Brother Brasil 26 foi intenso, nessa segunda-feira (12), inclusive de maneira negativa. Internautas apontaram um caso de racismo entre Paulo Augusto, participante de 21 anos, e Milena, de 26.

Tudo aconteceu na primeira interação entre os dois. O brother questionou se ela estava participando do programa, o que gerou revolta e questionamentos nas redes sociais.

"E aí, tudo bem? Tranquilo?", perguntou ela ao abraçar o colega de reality. "Você tá participando também?", perguntou ele ao vê-la. "É óbvio! Tá achando que eu sou o quê?", rebateu ela.



Veja a interação no vídeo abaixo:

Esse Paulo Augusto completamente sem noção perguntando pra Milena se ela é participante. Ela tá ali pra que sua anta? É cada uma!



Surreal esse cara ter entrado! pic.twitter.com/2heAA6Otmj — thiago (@httpsrealitys) January 13, 2026

Revolta de espectadores

Nas redes sociais, rapidamente internautas apontaram a interação como um caso de racismo estrutural, e que Paulo Augusto teria questionado a participação de Milena porque ela é preta.

"Paulo Augusto: 'você é participante também?'. Milena: 'Claro, você acha que eu sou o quê?'. Achei racista...", disse um internauta no X (antigo Twitter).

"E o Paulo Augusto do BBB que viu uma mulher negra dentro da casa e perguntou se ela era participante (qual era a dúvida dele?)", comentou outro.

Apesar da chuva de comentários apontando a interação como um caso de racismo, houve também quem defendesse o participante.

"Acho que ele nunca viu BBB, foi convidado por olheiras. Está há dias indo pra lá e pra cá encapuzado com alguém da produção apoiando. Não acredito que seja caso de condená-lo por qualquer coisa relacionado a racismo", afirmou um usuário das redes sociais.

Quem são eles

Milena é natural de Itambacuri, em Minas Gerais, e mora atualmente em Teófilo Otoni. Começou a trabalhar ainda muito jovem como empregada doméstica e babá. Aos 22 anos, abriu a própria empresa de recreação infantil, que hoje complementa a renda familiar. Também cursa Terapia Ocupacional. Leal e parceira, diz gostar de agradar e se incomoda quando não é bem aceita, situação em que faz questão de mostrar que é melhor tê-la como aliada do que como inimiga. “Sou a sensação da minha cidade. Eu sou do povo”, declara. Apesar de uma infância difícil, afirma que tudo serviu de aprendizado e se orgulha da mulher que se tornou.

Paulo Augusto é estudante de Medicina Veterinária e natural de Inhumas, em Goiás. Mora atualmente em Anápolis e atua como pecuarista e influenciador. Desde pequeno, acompanhava o pai na roça, o que fortaleceu sua ligação com o campo e com os animais. Orgulhoso das conquistas ainda jovem, define-se como verdadeiro, observador e transparente. Não tolera falsidade e se irrita com quem fala pelas costas. “Sou aquele tipo de pessoa que vive tudo de verdade, sem medo de ser quem é”, afirma. No tempo livre, gosta de treinar, andar a cavalo, caminhar, jogar online e curtir shows sertanejos.



