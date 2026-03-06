Sex, 06 de Março

Big Brother Brasil

BBB 26: Ivete Sangalo comanda festa do Big Brother Brasil neste sábado (7)

Cantora retorna ao reality para animar os participantes dias após receber alta de cirurgia

Ivete Sangalo em uma de suas participações no BBBIvete Sangalo em uma de suas participações no BBB - Foto: Reprodução/Globo

A casa do BBB 26 terá uma noite de celebração comandada por uma velha conhecida do público. Neste sábado (7), Ivete Sangalo será a responsável por embalar a festa dos participantes do reality show.

Figura frequente em eventos do programa, a artista volta ao confinamento levando um repertório animado que mistura músicas recentes, como “Vampirinha”, com faixas que marcaram carnavais e grandes momentos da carreira.

A apresentação acontece poucos dias depois de Ivete Sangalo deixar o hospital. A artista passou por um procedimento cirúrgico no rosto após sofrer uma queda provocada por um episódio de síncope vasovagal. Ela recebeu alta na terça-feira (3), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Durante a visita da equipe médica, a cantora compartilhou um momento bem-humorado com o cardiologista Roberto Kalil.

“Bom dia com esse gato! Roberto Kalil, o homem que derrete os corações. Eu tô ótima! E você? Todo arrumado! Sua moral está alta e eu vou ter alta?”, brincou.

O médico respondeu: “Minha moral está alta e você vai ter alta já”. Aliviada, Ivete comemorou: “Glória a Deus”.

Pressão baixa
A artista explicou que o acidente aconteceu depois de um episódio ligado à síncope vasovagal, condição que provoca queda de pressão. Segundo ela, o problema pode ter sido agravado pelo ritmo intenso de compromissos durante o Carnaval.

“Já tenho um problema de vasovagal, que é uma queda de pressão que sentimos por causa de estresse, trabalho. Acho que foi por conta do Carnaval”, relatou. Ivete contou ainda que estava enfrentando uma virose, com diarreia e desidratação. “Dessa vez, bati o rosto no chão e quebrei dois ossos”, completou.

Recuperada, a cantora retorna aos palcos e promete transformar a festa do BBB 26 em mais uma noite de música e animação dentro da casa mais vigiada do país.

