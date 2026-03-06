BBB 26: Ivete Sangalo comanda festa do Big Brother Brasil neste sábado (7)
Cantora retorna ao reality para animar os participantes dias após receber alta de cirurgia
A casa do BBB 26 terá uma noite de celebração comandada por uma velha conhecida do público. Neste sábado (7), Ivete Sangalo será a responsável por embalar a festa dos participantes do reality show.
Figura frequente em eventos do programa, a artista volta ao confinamento levando um repertório animado que mistura músicas recentes, como “Vampirinha”, com faixas que marcaram carnavais e grandes momentos da carreira.
A apresentação acontece poucos dias depois de Ivete Sangalo deixar o hospital. A artista passou por um procedimento cirúrgico no rosto após sofrer uma queda provocada por um episódio de síncope vasovagal. Ela recebeu alta na terça-feira (3), no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
Durante a visita da equipe médica, a cantora compartilhou um momento bem-humorado com o cardiologista Roberto Kalil.
“Bom dia com esse gato! Roberto Kalil, o homem que derrete os corações. Eu tô ótima! E você? Todo arrumado! Sua moral está alta e eu vou ter alta?”, brincou.
O médico respondeu: “Minha moral está alta e você vai ter alta já”. Aliviada, Ivete comemorou: “Glória a Deus”.
Pressão baixa
A artista explicou que o acidente aconteceu depois de um episódio ligado à síncope vasovagal, condição que provoca queda de pressão. Segundo ela, o problema pode ter sido agravado pelo ritmo intenso de compromissos durante o Carnaval.
“Já tenho um problema de vasovagal, que é uma queda de pressão que sentimos por causa de estresse, trabalho. Acho que foi por conta do Carnaval”, relatou. Ivete contou ainda que estava enfrentando uma virose, com diarreia e desidratação. “Dessa vez, bati o rosto no chão e quebrei dois ossos”, completou.
Recuperada, a cantora retorna aos palcos e promete transformar a festa do BBB 26 em mais uma noite de música e animação dentro da casa mais vigiada do país.