Seg, 02 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda02/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BBB 26

BBB 26: Jonas e Juliano discutem, e brothers apontam Brigido como eliminado; veja o resumo

Livre do Paredão pela prova Bate e Volta, Jonas provocou Juliano Floss

Reportar Erro
Juliano diz que ficou três dias sem dormir para atender ao Big Fone Juliano diz que ficou três dias sem dormir para atender ao Big Fone - Foto: Reprodução/Globoplay

A madrugada desta segunda-feira, 2, no BBB 26, foi repleta de especulações e análises na casa. Após a formação do Paredão entre Ana Paula Renault, Leandro e Brigido, os brothers se reuniram em grupos para comentar como funcionam as alianças no reality.

Livre do Paredão pela prova Bate e Volta, Jonas provocou Juliano Floss e os dois trocaram farpas na casa. Por outro lado, alguns participantes apontaram Brigido como favorito à eliminação da semana. Veja o resumo:

Ana Paula confronta Brigido após Paredão
Após a formação do Paredão, Ana Paula confrontou Brigido na cozinha da casa. A jornalista perguntou se ele estava feliz por enfrentar um Paredão com ela.

Brothers comentam sobre a formação do Paredão
No quarto da líder Maxiane, Breno, Marcelo e Marciele repercutem os acontecimentos da formação do Paredão. Breno confessa que para ele, é mais interessante que Brigido seja eliminado.

Maxiane revela que está pegando "ranço" de Juliano Floss. "Muita besteira, sem argumento", diz a sister. Breno responde que Jonas também deu argumentos bobos ao citar o dançarino.

 

Leia também

• Por onde andam Fael e Fabiana, que disputaram com Jonas o último paredão antes da final do BBB 12?

• Ana Paula, Leandro e Brigido se enfrentam no terceiro paredão do Big Brother 2026

• BBB 26: Sarah Andrade vence Prova do Anjo e dá Castigo do Monstro a Ana Paula Renault

Babu analisa estratégia de votos na casa
Com Juliano, Chaiany e Leandro, Babu diz que brothers podem estar mentindo sobre quem vão votar antes da berlinda.

Com Leandro, Babu lamentou que o Paredão esteja formado com três pessoas que já estiveram na berlinda. "É muita falta de comprometimento, é confortável."

Brigido reclama de Chaiany
Em conversa com Cowboy, Brigido reclama dos votos que recebe de Chaiany. O brother diz que não tem problema em receber o voto, mas não quer amizade com a goiana.

Jonas e Juliano discutem na sala
Após se livrar da indicação de Babu, Juliano Floss e Marcelo na dinâmica do Big Fone, Jonas provoca o dançarino. "Tem mais três pulseiras essa semana, hein? Tenta lá", diz o gaúcho. Juliano rebate dizendo que o brother usa argumentos bobos e Jonas chama o dançarino de "loirinha". "Vai 'juvena', vai loirinha", diz Jonas.

O bate-boca se estende para a área externa da casa e Juliano diz que ficou três dias sem dormir para atender ao Big Fone enquanto o brother ficava sorrindo. "Bastante barba hein, homem-bomba? 40 anos na cara", diz Juliano.

Babu avalia Gabriela e Jonas no jogo
Com Juliano, Leandro, Chaiany e Solange Couto, Babu avalia a movimentação de Gabriela no jogo e diz que a sister não tem argumentos. "Fica olhando para o espelho para conversar com os outros", opina Juliano.

O brother ainda comentou sobre Jonas e disse que o brother "não tem importância nem pra ser inimigo". "Para mim ele não é nada, não tem espaço nem pra ser meu inimigo."

Marciele e Maxiane conversam no quarto da líder

Marciele revelou a Maxiane que já não tem mais paciência com Samira. A dançarina disse que não quer mais pisar em ovos ou fazer esforços para aconselhar a sister. "Eu não posso falar nada que a pessoa não sabe receber, não sabe conversar."

Marciele ainda lembrou da eliminação por Breno na última prova do líder e disse que não esperava isso do amigo. "Não foi sobre o jogo, eu fiquei em choque com isso, de ter sido o Breno."

A cunhã ainda opinou sobre a próxima eliminação e apostou na saída de Brigido do reality. "Eu acho que ele sai, amiga". Maxiane concorda.

Milena e Ana Paula pensam em cenários diferentes do Paredão

Na área externa, Milena diz que a formação seria diferente caso Breno tivesse vetado Jonas de participar das provas do reality quando atendeu o Big Fone. Ana Paula afirma que o brother não vai se indispor com o gaúcho.

Milena ainda expressou sua surpresa com a escolha de Sarah em imunizar Sol Vega. "Ela sabe que se colocasse [o Anjo] no Jonas ia colocar ela no Paredão", diz Ana Paula.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter