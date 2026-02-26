BBB 26: Jonas escolhe Ana Paula Renault para barrar de sua terceira Festa do Líder consecutiva
Sister optou por não concluir o desafio e perdeu a chance de retornar a festa
Jonas escolheu Ana Paula Renault para vetar de sua terceira Festa do Líder nesta quarta-feira, 25, no BBB 26. "É como se fosse barrar as duas", disse, se referindo à sister e à principal aliada dela, Milena.
Milena, barrada duas vezes consecutivas por Jonas da festa, afirmou que o brother não a escolheu por "medo do que o público vai achar". "Está de 'marcação' comigo", disse.
Ana Paula terá de preencher um caderno gigante com 50 páginas com os dizeres: "Eu quero muito ir à Festa do Líder". O mesmo desafio foi proposto a Milena na semana passada.
Leia também
• BBB 26: mulher de Alberto Cowboy diz que a família foi denunciada à polícia imigratória dos EUA
• "Meu coração já sabia", diz Maxiane no "café com o Eliminado" após saída do BBB 26
• BBB 26: Madrugada tem aposta em Paredão falso, troca de quartos e racha entre aliados
A jornalista, porém, afirmou que não pretende cumprir o desafio por ser "canhota e operada de hérnia de disco". "Acho que vou dormir mesmo", comentou.
Líder pela terceira vez consecutiva, Jonas ganha uma festa com tema 'Bali' nesta quarta. Na semana passada, ele recebeu uma comemoração com o tema de boteco e, na retrasada, 'Sunset fit'.