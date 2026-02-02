BBB 26: Jordana atrapalha Ana Paula no Monstro e recebe punição por derrubar dominós
Advogada resolveu se vingar após jornalista tomar punição que ajudou a colocar a casa no "Tá com Nada"
Jordana decidiu atrapalhar Ana Paula Renault durante o “Castigo do Monstro”, na tarde desta segunda-feira (2), no BBB 26. A atitude foi uma retaliação à veterana, que perdeu estalecas propositalmente, ajudando a colocar a casa no “Tá com Nada”.
Quando a jornalista estava quase completando o desafio de equilibrar os dominós, a advogada passou pelo local e derrubou as peças. “A gente fica sem dormir, e você fica brincando mais um pouquinho”, ironizou Jordana.
Ana Paula reagiu com deboche. “Muito engraçado. Agora você virou jogadora do BBB 26, pôs seu nome na história”, disse.
Brígido, que está no Paredão com Ana Paula, riu da situação e também ouviu da rival. “Fica rindo, Brigido, vamos ver quem vai rir melhor na terça-feira”, provocou.
De volta a academia, Jordana riu com outros brothers, que combinaram de fazer a mesma coisa. Alberto Cowboy sugeriu: “Tem que deixar ela tentar e, lá no finalzinho, derruba”.
A produção do programa, no entanto, avisou que é proibido atravessar o limite do “Castigo do Monstro”, sendo a área restrita ao castigado. Jordana foi punida mais tarde, perdendo 50 estalecas.