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BIG BROTHER BRASIL BBB 26: Jordana é eliminada com mais 70% dos votos Emocionada na saída, sister disse que completou um sonho com a participação

O Big Brother Brasil 26 teve mais uma eliminação determinada. Nesta quinta-feira (17), Jordana deixou a disputa com 71,80% do votos após dividir o Paredão com Juliano Floss e Ana Paula Renault.

Agora o programa tem apenas quatro integrantes de olho na grandes finalíssima: Boneco, Milena, Ana Paula e Juliano.

Muito emocionada com o fim da sua trajetória no BBB, a brasiliense agradeceu cada oponente na despedida. "Vocês fazem parte da história da minha vida", disse a advogada.

Mesmo grande rivais dentro da casa, após a eliminação, Ana Paula se desarmou e acompanhou Jordana até a porta. "Você sabe que não acompanhei quase ninguém até a porta, mas queria te acompanhar. Sempre te respeitei muito", disse Renault.

Resultado do 17º paredão do BBB 26:

Jordana - 71,80%

Juliano - 26,14%

Ana Paula - 2,06%





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