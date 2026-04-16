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BIG BROTHER BRASIL

BBB 26: Jordana é eliminada com mais 70% dos votos

Emocionada na saída, sister disse que completou um sonho com a participação

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Jordana foi eliminada com mais de 70% dos votos Jordana foi eliminada com mais de 70% dos votos  - Foto: Reprodução/TV Globo

O Big Brother Brasil 26 teve mais uma eliminação determinada. Nesta quinta-feira (17), Jordana deixou a disputa com 71,80% do votos após dividir o Paredão com Juliano Floss e Ana Paula Renault. 

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Agora o programa tem apenas quatro integrantes de olho na grandes finalíssima: Boneco, Milena, Ana Paula e Juliano. 

Muito emocionada com o fim da sua trajetória no BBB, a brasiliense agradeceu cada oponente na despedida. "Vocês fazem parte da história da minha vida", disse a advogada. 

Mesmo grande rivais dentro da casa, após a eliminação, Ana Paula se desarmou e acompanhou Jordana até a porta.  "Você sabe que não acompanhei quase ninguém até a porta, mas queria te acompanhar. Sempre te respeitei muito", disse Renault. 

Resultado do 17º paredão do BBB 26: 

Jordana - 71,80% 
Juliano - 26,14% 
Ana Paula - 2,06% 


 

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