BBB 26: Jordana se exalta e começa a bater panela após alfinetada de sister
Após comentário de Marciele sobre sua rotina na casa, sister rebate crítica, ironiza a situação e decide impedir o descanso dos colegas
Uma troca de farpas movimentou a cozinha do BBB 26 nesta terça (27), quando Jordana reagiu de forma exaltada a uma observação feita por Marciele sobre seus hábitos de descanso no confinamento.
Incomodada, a sister decidiu se manifestar em voz alta… e com barulho.
A advogada se defendeu da acusação de dormir em excesso e explicou os episódios em que descansou após o Raio-X.
“As duas vezes que eu dormi depois do Raio-X foi por uma festa e, depois, porque fiquei a madrugada inteira acordada conversando de jogo. Aí, fui dormir depois do Raio-X e falaram que eu estava dormindo”, argumentou.
Sem esconder a irritação, Jordana seguiu criticando a postura da colega e convocou os demais participantes. “Pois agora acorda, quarto! Bora todo mundo acordar! A Marciele falou: ‘Não dorme, não’. E ela fica escorada pelos cantos em todo lugar”, disparou.
Na sequência, a sister pegou uma panela da Xepa e transformou o desabafo em ação, anunciando que não haveria mais silêncio na casa. “Eu vou bater panela. Eu não durmo e mais ninguém dorme”, declarou, dando início ao protesto que ecoou pelo confinamento.