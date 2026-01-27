Ter, 27 de Janeiro

Big Brother Brasil

BBB 26: Jordana se exalta e começa a bater panela após alfinetada de sister

Após comentário de Marciele sobre sua rotina na casa, sister rebate crítica, ironiza a situação e decide impedir o descanso dos colegas

Jordana bate panela, revoltada com comentário de MarcieleJordana bate panela, revoltada com comentário de Marciele - Foto: Reprodução/Globo

Uma troca de farpas movimentou a cozinha do BBB 26 nesta terça (27), quando Jordana reagiu de forma exaltada a uma observação feita por Marciele sobre seus hábitos de descanso no confinamento. 

Incomodada, a sister decidiu se manifestar em voz alta… e com barulho.

A advogada se defendeu da acusação de dormir em excesso e explicou os episódios em que descansou após o Raio-X. 

“As duas vezes que eu dormi depois do Raio-X foi por uma festa e, depois, porque fiquei a madrugada inteira acordada conversando de jogo. Aí, fui dormir depois do Raio-X e falaram que eu estava dormindo”, argumentou.

Sem esconder a irritação, Jordana seguiu criticando a postura da colega e convocou os demais participantes. “Pois agora acorda, quarto! Bora todo mundo acordar! A Marciele falou: ‘Não dorme, não’. E ela fica escorada pelos cantos em todo lugar”, disparou.

Na sequência, a sister pegou uma panela da Xepa e transformou o desabafo em ação, anunciando que não haveria mais silêncio na casa. “Eu vou bater panela. Eu não durmo e mais ninguém dorme”, declarou, dando início ao protesto que ecoou pelo confinamento.

