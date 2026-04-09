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BBB 26: Juliano Floss conquista nova liderança após fazer prova "perfeita"

Com a vitória na Prova do Líder, Juliano garante vaga no 'top 6'

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Juliano venceu mais uma Prova do Líder do BBB 26Juliano venceu mais uma Prova do Líder do BBB 26 - Foto: Reprodução

Juliano conquista a segunda liderança consecutiva na reta final do Big Brother Brasil 2026. Nesta quinta-feira (09), o catarinense foi o único a conseguir completar a prova sem cometer erros e venceu a prova com folga. 

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A prova da liderança transformou os participantes em chefes de cozinha. A dinâmica necessitava de uma boa memória. O objetivo era montar um ‘hambúrguer’, com todos os seus ingredientes, seguindo uma ordem definida da montagem. O vencedor seria definido a partir de quem montasse o combo (hambúrguer + sobremesa) no menor tempo. 

Todos os sete participantes começaram ao mesmo tempo. A primeira consulta dos ingredientes era de ‘graça’. Se o participante precisasse consultar o gabarito da receita, dez segundos seriam adicionados ao tempo total. 

Utilizando uma estratégia de tentar combinar vários ingredientes seguidos, Juliano foi o primeiro a completar a prova. Na sequência, Jordana terminou, seguida de Ana Paula, Gabi, Marciele, Milena e Boneco. 

Após o fim da prova, foi realizada a conferência da prova. Milena não conseguiu realizar a prova corretamente e cometeu vários erros, sendo eliminada. Por sua vez, Marciele terminou com dois erros. 

Na raia três, Juliano fez toda a receita correta, além de combinar a sobremesa correta. Aliado com a velocidade, o catarinense garantiu sem muitas dificuldades a liderança. 

Jordana, Boneco, Ana Paula e Gabi cometeram ao menos um erro, confirmando que Juliano foi o único a conseguir a gabaritar a prova e conquistou a liderança da semana. Além disso, o dançarino recebeu R$ 10 mil em créditos no Ifood. 
 

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