A- A+

reality show BBB 26: Juliano Floss e Gabriela têm atrito pós-Paredão e Milena vira alvo da casa Com a formação do segundo Paredão do reality, os participantes se reuniram em grupos para dar suas opiniões quanto aos adversários no jogo

A madrugada desta segunda-feira, 26, no BBB 26 rendeu muita conversa e tensão entre os brothers. Com a formação do segundo Paredão do reality, os participantes se reuniram em grupos para dar suas opiniões quanto aos adversários no jogo.

Sol Vega ficou decepcionada com o voto que recebeu de Jordana. Milena virou alvo de conversa entre os brothers, enquanto Juliano Floss e Gabriela se desentenderam na área externa da casa.

Veja o resumo:

Matheus diz que ficou decepcionado com Babu

Após a formação do Paredão, Matheus e Babu conversam no gramado da casa. O gaúcho disse estar decepcionado com a indicação do líder. "A minha tristeza só foi se você realmente concordou com o que estavam falando", disse Matheus se referindo ao episódio em que chamou Ana Paula Renault de "patroa".

Babu afirmou que Matheus teve mais de uma fala problemática no reality. "Percebi várias falas problemáticas... Não é bom ficar repetindo. Pelo menos, eu vou tirar uma informação desse Paredão Eu quis jogar."

Maxiane, Marciele e Jordana analisam Ana Paula Renault

Maxiane e Marciele contaram a Jordana o atrito que tiveram com Ana Paula Renault. As duas lembraram a discussão que a jornalista teve com Matheus na academia. Maxiane disse que Ana Paula perguntou a Milena porque os amigos não a defenderam no momento.

"Foi a partir daí. Eu falei com cunhã: 'Isso não está certo', porque quer dizer que eu vi uma coisa, que eu não defendi fulana, só porque não fui lá brigar. Eu fui falar com ela, 'não foi legal isso', pra quê? Foi um auê, Marcelo ficou chocado."

Palpites para a eliminação

Sarah conta para Jonas, Brigido e Sol Vega que acredita na eliminação de Matheus nesse Paredão. "Acho que Matheus teve mais falas problemáticas. Ele tinha que ter pedido perdão para o público", opina a brasiliense.

Jordana revela voto em Sol Vega

Na sala, Jordana revela a Sol Vega que ficou entre ela e Chaiany sua escolha de voto no confessionário. "Ficou entre você e ela. E aí eu pensei, cara, mas a Chai tem as coisas que ela ainda não conquistou na vida dela, o tempo que eu quero que ela tenha mais aqui na casa, para ele ter trabalhos ali fora, para poder desenvolver", justificou Jordana.

Depois da conversa, Sol Vega chorou no quarto Sonho do Grande Amor.

Babu escuta conversa entre Sarah e Sol Vega

Na central do líder, Babu escutou a conversa entre Sarah e Sol Vega. As veteranas comentaram sobre alianças no jogo e Sol lamentou o voto recebido por Jordana.

Para Sol Vega, a sister é "uma cobra". "Eu conversei com ela uma hora antes do Paredão", afirmou.

Milena vira alvo dos brothers

Em conversa com Marcelo, Maxiane aconselhou o brother a "abrir os olhos" com Milena.

Na roda de conversa da área externa, Sarah avalia que Milena tem o perfil para ganhar o programa, mas pode se perder no jogo.

Gabriela reclama da atitude de Juliano Floss

Gabriela conta a Chaiany que não está gostando do tratamento que vem recebendo de Juliano Floss. "Eu achava o Juliano super fofo, eu não acho mais. Da forma que ele está me tratando, particularmente, eu não acho", diz. A sister falou que o dançarino gritou seu nome após a formação do Paredão.

Minutos depois, Gabriela se uniu ao grupo da área externa e contou que Floss não gostou dela ter opinado em uma situação, mas não mostrou o mesmo incômodo quando Ana Paula Renault fez o mesmo.

Chaiany aproveitou um momento com o brother e comentou que "doeu muito" o jeito como ele chamou Gabriela após a votação. "Eu só falei: 'Gabriela, você votou em mim?' Não gritei com ela, porque senão ela não ia escutar. Não faz sentido doer em você", rebateu o brother.

Gabriela e Juliano Floss se desentendem

No gramado, Gabriela decide reclamar com Juliano Floss sobre o grito que o brother deu para chamá-la após a formação do Paredão "Ô Juliano, você está com o ego inflado, hein? De ficar gritando 'Gabriela', você acha que está falando com quem para gritar comigo daquele jeito?", diz a sister.

Juliano diz que não vai dar palco. "Para de show que você não é a Xuxa". Ao que a sister rebate: "Estou longe de ser a Xuxa, ela é loira e eu sou morena (...) Você que está para Xuxo, você é loira, eu sou morena."

Na cozinha, Gabriela diz que não tem nada contra Juliano e lembra que ajudou o brother em um momento de ansiedade. "Ele quando tava com ansiedade, tava chorando, eu fui ali conversei com ele. Ele agora mandou eu chorar, quem vive chorando é ele."





Veja também