BBB 26: Juliano, Jonas e Gabriela estão no décimo paredão da temporada
Eliminação está marcada para esta terça (24)
O décimo paredão do Big Brother Brasil 26 é formado pelos participantes Juliano Floss, Jonas Sulzbach e Gabriela Saporito.
Além da indicação do líder Alberto Cowboy, que colocou Juliano na berlinda pela primeira vez nesta edição, a votação da casa levou Jonas ao paredão.
Com direito a contragolpe, Jonas puxou Gabriela para também disputar a permanência na casa mais vigiada do Brasil.
O anjo da semana, Leandro (Boneco) tratou de imunizar logo Solange Couto, que não pôde ser votada pela casa.
Início
O paredão começou a ser disputado logo após a prova do líder da sexta-feira (20). Leandro foi um dos primeiros eliminados e, ao lado de Chaiany, Juliano e Samira, participou do sorteio das Caixas Misteriosas. O pipoca levou a pior: escolheu a caixa com a pulseira e foi emparedado.
Leia também
• Enquete BBB26: qual foi a maior treta do reality em um mês de edição?
• Cinema BBB26: veja quais filmes vão ser exibidos na casa a partir desta segunda (19)
• BBB26: Juliano Floss diz que gosta de cheirar o sovaco da namorada; entenda o que é axilismo
A chance de se livrar veio na dinâmica do Triângulo de Risco, realizada no sábado (22). Jordana Morais foi escolhida por Leandro (Boneco) para disputar, ao lado de Jonas, a sorte de abrir caixas que poderiam conter uma pulseira.
Ao encontrá-la, após ter trocado de lugar com Leandro duas vezes, a pipoca terminou indo ao paredão e livrando o baiano.
Na noite do domingo, no entanto, a brasiliense levou a melhor na Prova Bate e Volta e conseguiu sair mais uma vez da berlinda.
Votação da casa
Jonas Sulzbach foi o mais votado no confessionário. Recebeu ao todo oito votos, incluindo os de Milena Moreira, Ana Paula, Juliano Floss, Gabriela Saporito, Solange Couto, Leandro (Boneco), Chaiany e Samira.
Já Leandro (Boneco) foi o segundo mais votado, acumulando três indicações ao paredão. Ele recebeu votos de Jordana, Jonas e Marciele.