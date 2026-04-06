BBB 26: Juliano vence Prova do Líder; Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão Triplo
A eliminação ocorre na noite da próxima terça-feira (7)
Faltando 16 dias para acabar, o Big Brother Brasil 2026 está no Modo Turbo. Além da eliminação de Chaiany Andrade, o programa deste domingo (5) contou com mais uma Prova do Líder e a formação de mais um paredão. Em uma prova de arremesso dividida em duas partes, Juliano Floss conquistou a liderança.
Após a disputa, foi formado o 14º Paredão da temporada. As sisters Jordana, Marciele e Samira foram emparedadas. A eliminação ocorre na noite da próxima terça-feira (7).
O líder Juliano indicou Jordana ao Paredão. Marciele e Samira foram as mais votadas pela casa. O líder, que tinha o direito de desempatar entre as duas, optou por colocar Marciele.
Mesmo escapando da berlinda em um primeiro momento, Samira foi emparedada por Jordana no Contragolpe.
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Votação da casa
Marciele foi votada por Samira, Milena e Ana Paula Renault, totalizando três votos. Já Samira foi votada por Leandro, Marciele e Jordana. Gabriela votou em Leandro.