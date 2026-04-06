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BBB BBB 26: Juliano vence Prova do Líder; Jordana, Marciele e Samira estão no Paredão Triplo A eliminação ocorre na noite da próxima terça-feira (7)

Faltando 16 dias para acabar, o Big Brother Brasil 2026 está no Modo Turbo. Além da eliminação de Chaiany Andrade, o programa deste domingo (5) contou com mais uma Prova do Líder e a formação de mais um paredão. Em uma prova de arremesso dividida em duas partes, Juliano Floss conquistou a liderança.

Após a disputa, foi formado o 14º Paredão da temporada. As sisters Jordana, Marciele e Samira foram emparedadas. A eliminação ocorre na noite da próxima terça-feira (7).

O líder Juliano indicou Jordana ao Paredão. Marciele e Samira foram as mais votadas pela casa. O líder, que tinha o direito de desempatar entre as duas, optou por colocar Marciele.

Mesmo escapando da berlinda em um primeiro momento, Samira foi emparedada por Jordana no Contragolpe.

Votação da casa

Marciele foi votada por Samira, Milena e Ana Paula Renault, totalizando três votos. Já Samira foi votada por Leandro, Marciele e Jordana. Gabriela votou em Leandro.

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