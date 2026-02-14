A- A+

BIG BROTHER BRASIL BBB 26: Leandro Boneco acusa Edilson Capetinha de agressão após discussão na madrugada Brother afirma que foi agredido duas vezes; redes sociais pedem expulsão, e equipes se pronunciam após troca de ameaças

A madrugada deste sábado (14) foi marcada por tensão no Big Brother Brasil (BBB). Leandro Boneco e Edilson Capetinha protagonizaram uma discussão acalorada que terminou com acusações de agressão e pedidos de expulsão nas redes sociais.

A confusão começou no quarto "Sonho do Grande Amor". Leandro acendeu a luz do cômodo, no qual Edilson dormia, acordando o jogador. Capetinha disparou que seu rival "era folgado" e, se estivesse lá fora, ele já teria "tomado uma surra".

Leandro Boneco e Edilson têm discussão acalorada no #BBB26. #RedeBBB pic.twitter.com/IWKCY9SG4Q Big Brother Brasil (@bbb) February 14, 2026

O ponto alto da briga foi quando Capetinha apontou o dedo e empurrou o rosto de Boneco, que permaneceu com as mãos para trás durante todo o embate.

Movimento, visto como agressão por Leandro, poderá unir o ex-futebolista a Paulo Augusto e Sol Vega na lista de expulsos desta edição do BBB.

"Esse cara me agrediu duas vezes", disse o brother, ao relatar a briga a Babu.

O reality show prevê expulsão em casos de agressão física, mas até a publicação desta matéria a produção do programa não havia anunciado qualquer decisão oficial sobre o caso.

Pedidos de expulsão

Nas redes sociais, internautas subiram a hashtag "EDILSON EXPULSO" e cobraram um posicionamento do reality show.

Quando eu disse que esse homem protegeu Pedro e Matheus por ser igual a ele ainda teve gente espumando.



Ele é jogador de futebol e tem a prepotência de um, eles agem sabendo da impunidade que o cerca



EDILSON EXPULSO



pic.twitter.com/qeH1Ei4hez aquela da sza (@xo_quey) February 14, 2026

não é possível que vão esperar até de manhã pra expulsarem o capetinha. tinha que ser removido imediatamente, ele agrediu o leandro mais de uma vez além de fazer ameaças contra ele. EDILSON EXPULSO! thomaz (@thisdracarys) February 14, 2026

Pronunciamentos

Após os acontecimentos da madrugada, as equipes de ambos os brothers se pronunciaram por meio das redes sociais.

A equipe de Leandro Boneco repudiou os acontecimentos da madrugada e afirmou estar tomando providências para que isso não volte a acontecer.

"As imagens mostram um episódio sério envolvendo Leandro e Edilson Capetinha. Situações de ameaça, intimidação ou violência jamais podem ser tratadas como algo normal, seja dentro ou fora do jogo", diz a publicação.

Já a equipe de Edilson Capetinha tentou justificar o ocorrido e contextualizar as falas do jogador.

"Quando o Edilson disse que 'lá fora seria diferente', ele estava falando de dois homens que provavelmente já teriam resolvido a discussão no impulso, como já vimos acontecer em tantos momentos intensos dentro da casa.", afirmam em nota.

Veja também