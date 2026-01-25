A- A+

Reality Show BBB 26: Leandro, Brigido e Matheus estão no segundo paredão da temporada A eliminação ocorre na noite da próxima terça (27)

Os participantes Leandro, Brigido e Matheus estão no segundo paredão do Big Brother Brasil 26, formado neste domingo (25). A segunda berlinda contou com Anjo Autoimune e as consequências das "Caixas Surpresa", dinâmica realizada na última sexta-feira (23). No programa deste domingo, não houve a clássica Prova Bate e Volta. A eliminação ocorre na noite da próxima terça (27).



O baiano Leandro foi emparedado ainda na última sexta, após indicação de Brigido e Alberto Cowboy na dinâmica das "Caixas Surpresa". Os dois escolheram, em consenso, indicar Leandro. Já o gaúcho Matheus foi indicado pelo líder Babu Santana. O manauara Brigido foi escolhido pela casa com seis votos.

O anjo da semana foi autoimune. Com isso, Jonas Sulzbach não pôde ser votado. A imunidade só foi descoberta ao vivo no programa. No almoço do anjo, o participante tinha a possibilidade de dar uma imunidade para alguém, mas optou por ver o vídeo da família.

Votação da casa

O emparedado Brigido foi votado por seis pessoas: Leandro, Juliano Floss, Chaiany, Breno, Marcelo e Milena. Já Chaiany foi a segunda mais votada, com votos de Cowboy, Brigido, Sol Vega e Sarah Andrade.

A participante Gabriela votou em Juliano e recebeu votos de Samira, Marciele e da pernambucana Maxiane. Sol foi votada por Jordana, Paulo Augusto e Edilson Capetinha. Solange Couto optou por votar em Milena e Matheus votou em Ana Paula Renault.

Dinâmica da semana

A dinâmica das "Caixas Surpresa" ocorreu na última sexta e movimentou a formação do paredão deste domingo. No gramado da casa, os brothers se depararam com um botão e cinco caixas, após o toque de uma sirene. Cada caixa tinha uma consequência.

Sarah foi a primeira a apertar o botão e recebeu a consequência da caixa um, ganhando o poder de vetar o voto de um participante. Ela optou por vetar Ana Paula, que tinha recebido na ocasião o poder do voto que vale por dois.



Na mesma dinâmica, Brigido e Cowboy precisaram escolher um participante para o paredão. Os dois optaram por Leandro. Escolhido por Sarah para pegar a caixa dois, Jonas perdeu o direito de votar neste domingo.

Perfil dos emparedados

Leandro é o filho mais velho de uma cozinheira e de um cobrador de ônibus. Ainda criança, ajudava no sustento de casa. O baiano foi um dos últimos que resistiu ao Quarto Branco, conquistando uma vaga no programa. Aos 42 anos, é pai de uma menina de 11 anos, Lilica Rocha, que já se apresentou no Domingão com Huck e no Caldeirão com Mion.

Brigido é formado em engenharia de produção, empresário e diretor-executivo de uma escola de ensino regular, fundada pela família há 41 anos. O morador de Manaus, no Amazonas, tem 34 anos e participou da Casa de Vidro do Norte, sendo escolhido pelo público para entrar na casa.



O gaúcho Matheus foi um dos últimos resistentes do Quarto Branco, garantindo uma vaga no BBB 26. O participante já trabalhou como motorista de aplicativo, professor de boxe e, durante estadia em Portugal, tentou ser empacotador e garçom. Ele se define como competitivo.

