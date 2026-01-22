BBB 26: Leandro e Gabriela batem-boca enquanto prova do líder acontecia

A- A+

Rolou treta no BBB 26. Nesta quinta-feira (22), enquanto a prova do líder da semana era definida, Leandro e Gabriela tiveram um rápido bate-boca. Os envolvidos estiveram juntos no Quarto Branco.

Os dois estavam acompanhados de Milena e Ana Paula na sala da casa. O baiano falava sobre sua trajetória até chegar ao programa e falava sobre a diferença de percepção entre quem estava dentro da casa e do público: "O olha externo não é o mesmo do interno", que recebeu a confirmação de Ana Paula.

Neste instante, Gabi, que estava próximo no sofá, saiu em sua defesa pela decisão que teve durante o Sincerão, na última segunda-feira (19). "Sim, por isso que eu estou falando, foi o que meu olho viu. Eu tinha que colocar alguém ali, cara; foi a minha opinião", disse.

Na sequência, 'Boneco' pediu para a sister esquecer e discussão esquentou: "Eu não vou ficar escutando e ficar quieta, você está falando o meu nome", começou a paulista.

Neste momento, Milena e Ana Paula tiraram Leandro da sala e encaminharam o participante ao quarto; mas antes, o tom subiu mais uma vez. "Se falar do meu lado, vai ouvir. Se falar do meu lado, vai ouvir mesmo", esbravejou a jovem,

