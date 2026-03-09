BBB 26: madrugada após Paredão tem atritos na casa, acerto de contas e comemoração
Chaiany irritou aliados ao lamentar o Paredão, Juliano, Milena e Jonas trocaram farpas, Samira se desentendeu com Babu e Solange ainda caiu no choro ao falar sobre a disputa pela permanência no reality
A madrugada desta segunda-feira, 9, no BBB 26 foi marcada por comemoração de um grupo com a berlinda formada, enquanto outros brothers protagonizaram discussões, acertos de contas e momentos de tensão.
Chaiany irritou aliados ao lamentar o Paredão, Juliano, Milena e Jonas trocaram farpas, Samira se desentendeu com Babu e Solange ainda caiu no choro ao falar com o ator sobre a disputa pela permanência no reality. Veja o resumo:
Brothers comemoram formação do Paredão
No quarto do líder, Jordana, Jonas, Marciele e Alberto comemoram a formação do Paredão entre Babu, Milena e Chaiany.
O grupo acredita que montou o Paredão perfeito para que Milena seja eliminada. "Duas pessoas muito fortes contra a Milena", diz Cowboy.
Chaiany lamenta indicação ao Paredão e irrita aliados
Na cozinha, Chaiany diz que acha que vai ser eliminada do reality e Babu chama a atenção da sister. "Só vai sair eu ou você, porque ela não sai?", questiona o ator. "Eu acho que ela não sai não", responde Chaiany.
Solange também chama a atenção da sister e diz que ela só se menospreza. "A gente fica tentando te botar pra cima e você sempre se pondo pra baixo, isso nos entristece", diz a atriz.
A bronca continua e Solange diz que a sister fala besteira aos aliados toda vez que é contrariada. "E quando foi que vocês não ficaram tristes com o que eu falo?", rebate Chaiany.
No quarto, Solange conta a conversa que teve com a sister e Babu se irrita. "Ela tá me queimando."
Mais tarde, Babu tenta consolar Chaiany novamente e acha que a sister está debochando dele. "Não estou debochando de você. Se em 58 dias você não me conheceu, não vai conhecer mais nunca", diz a sister.
Clima esquenta entre Juliano, Milena e Jonas
Após tirar Jonas do Vip e botar no Monstro, Milena provoca o líder e diz que se ganhar o Anjo novamente vai revezar o Monstro entre ele e Alberto. A sister completa que na verdade gostaria de ser líder e Jonas aconselha que ela "se esforce mais". "Ele é o único esforçado, o único habilidoso, é o perfeito", diz Juliano.
A confusão continua e Juliano diz que nunca foi indicado por Jonas apesar do embate com o gaúcho. "Você é o próximo que eu coloco, de boa", diz Jonas.
Samira tem atrito com Babu e Solange
Apoiando Chaiany na sala, Samira é questionada por Solange se ficará a favor da goiana ou de Milena no Paredão. "Eu sou muito amiga das duas. Sempre gostei muito da Chaiany", rebateu a gaúcha defendendo a amizade com a sister.
Minutos depois, Samira procurou Solange para conversar sobre a pergunta e Babu ficou irritado com a sister. "Ah garota, deixa a gente em paz. Na moral, que perturbação. Vai fazer VT em outro lugar. Deixa a gente descansar, por favor, estamos com a cabeça cheia", diz o ator se dirigindo à porta do quarto. "Pode ficar, Babu, eu vou me retirar", diz Samira.
A sister conta o que aconteceu a Chaiany e cai no choro. "O que eu sinto é sincero, eu gosto muito de ti, gosto muito de Milena e não quero que nenhum das duas saia", justificou.
No quarto, Babu repercute a atitude de Samira e diz que ela foi fazer VT no quarto. "Vai pegar até mal. 'Ah, o Babu me tratou mal.' O Babu que te tratou mal, recusou votar em você", diz o ator.
Samira questiona lado de Breno em situação com Babu e Solange
Na sala, Samira pergunta a opinião de Breno sobre a situação entre ela, Solange e Babu. O brother diz que os atores não têm afinidade com Samira e por já estarem com problemas, acabam descontando nela. "Então, teoricamente, você defendeu eles", dispara a gaúcha.
Gabriela chega na sala enquanto Breno questiona Samira e a sister o ignora. "Responde o menino, Samira", diz Gabriela. "Você me questiona na frente dos outros. Você quer que eu responda a pergunta na frente dela? Me perguntou três vezes vendo que eu estava fugindo do assunto", diz Samira a Breno. "Você poderia ter falado para conversar depois, juro que não coloquei você em saia justa", rebate o brother.
A discussão continua no quarto e Samira diz que Breno concorda que Babu grite com ela por não terem afinidade. "Eu não falei isso. Eu não justifico ninguém gritar com ninguém, não estou do lado deles, estou do seu", afirma Breno.
Babu reprova escolhas de Juliano no jogo
Na área externa, Babu diz estar triste por Juliano não ter dado apoio a ele após a indicação de Milena que o levou para o Paredão. "Eu tô triste por você fazer parte de um grupo que me fez mal", afirma o ator.
Juliano diz que não fez nada direcionado ao ator, mas que ele pode se sentir como quiser. "Em momento nenhum falei que você fez alguma coisa. Fiquei chateado sim, porque essa coisa de dar espaço, acho muito relativo. Fui para o Paredão, em momento nenhum, você falou: 'Pô, irmão, força aí'".
"Na minha cabeça, o Paredão só é formado depois do Bate e Volta. Ontem eu falaria com você, mas, nas pequenas trocas com você, isqueiro, eu vi que você estava completamente arrasado e chateado. Queria conversar com você nos momentos que estivesse com a cabeça mais tranquila", se defende Juliano.
Babu chora e lamenta formação do Paredão
Babu caiu no choro enquanto conversava com Chaiany e lamentou a formação do Paredão entre eles e Milena. "Que pena Tia Milena, que pena! Eu não queria você nesse Paredão, também não quero Chai Chai fora."