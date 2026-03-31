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Big Brother Brasil BBB 26: madrugada morna tem brinde ao Top 10, choro por apartamento e jogo travado; veja resumo No jogo, alianças seguem indefinidas

A madrugada desta terça-feira, 31, no BBB 26 foi mais tranquila do que o público costuma esperar, mas ainda rendeu alguns momentos importantes. Os brothers celebraram a chegada ao Top 10 com direito a brinde, enquanto Gabriela não segurou as lágrimas após perder um apartamento na dinâmica vencida por Solange Couto.

No jogo, alianças seguem indefinidas: Jordana tentou apaziguar a relação com Juliano, sisters questionaram estratégias de voto e até um clima descontraído sob o edredom movimentou a casa. Veja o resumo:

Casa comemora o Top 10 do programa

Com direito a brinde de champanhe, os brothers comemoraram o Top 10 do BBB 26.

Gabriela chora por não ganhar apartamento

Gabriela, Marciele e Solange Couto avançaram para a fase final da dinâmica que deu um apartamento no reality. No entanto, o prêmio ficou com Solange e Gabriela chorou.

Durante a ação, o apresentador Tadeu Schmidt anunciou que quem chegar ao Top 3 também será dono de um apartamento. Com isso, Chaiany pediu ao público para conquistar uma vaga na final.

Minutos depois, Solange entrou no quarto Sonho do Grande Amor comemorando a conquista.

Do outro lado da casa, Gabriela seguiu chorando por não ter ganhado o imóvel. "Eu não vou chegar no terceiro lugar", lamentou a sister.

Jordana conversa com Juliano sobre relação entre os dois

Indicada ao Paredão desta terça, Jordana pediu a Juliano que não levasse os atritos de dentro da casa para fora do jogo. "Não leva pro coração, não. (...) A gente tem mais afinidade do que você imagina, lá fora a gente vai conversar", disse a sister.

Marciele e Chaiany se escondem no edredom

O clima ficou descontraído no quarto Sonho de Voar com Chaiany, Gabriela, Jordana e Marciele. Marciele e Chaiany chegaram a se esconder embaixo do edredom e Gabriela disse que as duas se beijaram.

Ana Paula e Samira questionam relação de Chaiany e Jordana

Na cozinha, Ana Paula e Samira conversam sobre a relação entre Jordana e Chaiany ter se estreitado e a goiana continuar votando na advogada. "Eu me questiono: como que vota na pessoa e se arrepende? Fala isso para mim e eu ia te mandar para a p****", diz Samira.

Ana Paula opina que Jordana acredita estar por cima da situação com Chaiany. "Mas se a Jordana acha que ela tá fazendo jogada de mestre... não tá, não."

A conversa continua com Ana Paula analisando o comportamento de Chaiany e afirmando que a sister é esperta. "Quem tá dando os nós todos é a Chaiany."

A mineira ainda diz que não tem medo de enfrentar um Paredão com Chaiany. "Ou desmascara de uma vez, ou a gente vai ficar sem entender isso".

Juliano e Leandro conversam sobre votos

Leandro pergunta a Juliano quem é alvo do grupo dele e o dançarino afirma que ele, Ana Paula e Milena ainda votam em Jordana e Marciele. "Samira está votando em mim. Não sei se deixo ela ficar votando em mim, se voto nela. Só que ela resolveu fazer média com todo mundo, ninguém vai votar nela. Não quero gastar meu voto à toa", analisa Juliano.

Ana Paula questiona alvos de Milena e Samira

No quarto do líder, Ana Paula pergunta a Milena quem são seus alvos de voto na casa. "Jordana, Marciele ou Chaiany", responde a mineira. A jornalista repete a pergunta a Samira. "[Leandro] Boneco, Juliano eu não indicaria direto pelo líder, mas iria também, iria em todos", diz a gaúcha.

Ana Paula pede uma resposta mais direta a Samira e a sister lista Leandro, Juliano, Jordana e Chaiany como opções de voto. "Eu indicaria Chaiany para entender", afirma Ana Paula.

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