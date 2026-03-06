BBB 26: Marciele acusa Breno e Juliano de inventarem história sobre Casa de Vidro

A- A+

Na noite desta sexta (6), a conversa no Quarto Sonho de Voar ganhou novos contornos no BBB 26 após Marciele levantar suspeitas sobre a versão apresentada por Breno e Juliano Floss ao voltarem do Quarto Secreto. Para a sister, a dupla não esteve em uma Casa de Vidro, como contou aos demais participantes do reality.

Durante o bate-papo com aliados, a cunhã-poranga disse ter percebido inconsistências nas falas dos dois desde o momento em que retornaram à casa. Segundo ela, algumas declarações feitas por Juliano acabaram revelando indícios de que a dinâmica foi diferente da narrada.

"Tu sabe que não teve Casa de Vidro, né, Alberto?", diz a sister.

Surpreso com a afirmação, Alberto Cowboy tenta entender a situação.

"Do Breno? Ele inventou?", questiona Alberto Cowboy.

Marciele explica que começou a desconfiar logo após a chegada da dupla, quando ouviu comentários de Juliano que, na visão dela, não batiam com a história apresentada.

"Eu já tinha sacado isso no dia que ele chegou aqui. (...) Eu já tinha sacado pelas palavras do Juliano, não foi o Breno que entregou, foi o Juliano", comenta.

Na interpretação da participante, Breno e Juliano teriam passado um período em uma sala assistindo ao que acontecia dentro da casa, em vez de ficarem expostos ao público em uma Casa de Vidro.

"O que aconteceu: eles foram pra uma sala e ficaram assistindo a gente. Inclusive, assistiram a Gabi falando do Paredão dos sonhos. Eles praticamente seguiram a Gabi porque queriam desmascarar", continua a Cunhã.

A paraense ainda sugere que a dupla poderia ter interpretado Gabriela, sua aliada no jogo, como alguém que leva informações de um lado para outro. Alberto, por outro lado, defende a sister e afirma que ela não teve participação em nenhuma estratégia.

Em meio à discussão, Cowboy também levanta dúvidas sobre o suposto desafio que Juliano Floss teria cumprido para retirar Breno do Paredão Falso. Marciele demonstra descrença e afirma que a tarefa pode não ter existido.

"Eu acho que ele não fez nada, não. Pelo que eu vi, foi só encenação", conclui.

Marciele também relembra um momento em que Breno teria interrompido Juliano ao perceber que o aliado estava falando demais sobre o ocorrido. Na sequência da conversa, Jordana — que já participou de uma Casa de Vidro na região Centro-Oeste — entra no debate e diz não acreditar na versão contada pela dupla.

"Casa de Vidro, a gente que participou, a gente se ligou, porque Casa de Vidro não tem como", finaliza a brasiliense.

