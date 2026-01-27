A- A+

PAREDÃO BBB 26: Matheus deixa o reality com 79,48% dos votos Com uma rápida trajetória marcada por comportamento e falas preconceituosas, brother foi alvo de críticas por grande parte do público nas redes sociais

A trajetória do gaúcho Matheus no Big Brother Brasil 26 chegou ao fim na noite desta terça (27). O participante foi o mais votado pelo público – 79,48 % – no Paredão da semana e acabou eliminado do reality show.

Na disputa pela permanência, Leandro (15,55%) e Brigido (4,97%) escaparam da berlinda e seguem no jogo.

Indicado diretamente ao Paredão pelo Líder Babu Santana, Matheus entrou na semana decisiva como um dos nomes mais comentados da edição.

Do lado de fora da casa, nas redes sociais, o brother recebeu críticas contundentes a comportamentos e falas preconceituosas ao longo de sua curta participação dentro da casa.

Trajetória problemática

A eliminação de Matheus acontece após uma passagem marcada por embates e falas que repercutiram negativamente dentro e fora da casa.

Um dos principais conflitos foi com a Veterana Ana Paula Renault, a quem ele se referiu como “patroa” – ora, de Milena; ora, do grupo – em diferentes discussões, com acusações de elitismo e o reforço de estereótipos.

A rivalidade se intensificou quando Matheus afirmou que o jogo da sister era pautado por “falso moralismo”, o que acirrou ainda mais os ânimos entre os dois.

O brother também polemizou ao protagonizar um desfile considerado homofóbico por Marcelo, que relatou desconforto com a performance, que imitava trejeitos feminilizados de forma pejorativa.

As críticas ganharam ainda mais força após Matheus minimizar a situação, classificando as reações como “mimimi”.

O episódio motivou uma denúncia formal ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que abriu uma apuração sobre o caso.

Outras falas, como comentários sobre a virgindade da sister Gabriela Saporito, ampliaram a rejeição de parte do público.



