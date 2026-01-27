BBB 26: Matheus deixa o reality com 79,48% dos votos
Com uma rápida trajetória marcada por comportamento e falas preconceituosas, brother foi alvo de críticas por grande parte do público nas redes sociais
A trajetória do gaúcho Matheus no Big Brother Brasil 26 chegou ao fim na noite desta terça (27). O participante foi o mais votado pelo público – 79,48 % – no Paredão da semana e acabou eliminado do reality show.
Na disputa pela permanência, Leandro (15,55%) e Brigido (4,97%) escaparam da berlinda e seguem no jogo.
Indicado diretamente ao Paredão pelo Líder Babu Santana, Matheus entrou na semana decisiva como um dos nomes mais comentados da edição.
Leia também
• BBB 26: Confronto entre Ana Paula e Jonas esquenta o clima no reality
• BBB 26: Milena e Jordana se desentendem e trocam acusações no banheiro
• Choro e discussões tomam conta da casa após Sincerão do BBB 26; veja o resumo da madrugada
Do lado de fora da casa, nas redes sociais, o brother recebeu críticas contundentes a comportamentos e falas preconceituosas ao longo de sua curta participação dentro da casa.
Trajetória problemática
A eliminação de Matheus acontece após uma passagem marcada por embates e falas que repercutiram negativamente dentro e fora da casa.
Um dos principais conflitos foi com a Veterana Ana Paula Renault, a quem ele se referiu como “patroa” – ora, de Milena; ora, do grupo – em diferentes discussões, com acusações de elitismo e o reforço de estereótipos.
A rivalidade se intensificou quando Matheus afirmou que o jogo da sister era pautado por “falso moralismo”, o que acirrou ainda mais os ânimos entre os dois.
O brother também polemizou ao protagonizar um desfile considerado homofóbico por Marcelo, que relatou desconforto com a performance, que imitava trejeitos feminilizados de forma pejorativa.
As críticas ganharam ainda mais força após Matheus minimizar a situação, classificando as reações como “mimimi”.
O episódio motivou uma denúncia formal ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que abriu uma apuração sobre o caso.
Outras falas, como comentários sobre a virgindade da sister Gabriela Saporito, ampliaram a rejeição de parte do público.