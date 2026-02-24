Ter, 24 de Fevereiro

Big Brother Brasil

BBB 26: Maxiane desabafa com Cowboy que teme eliminação após embate com Ana Paula

Confinada acredita que rivalidade pode pesar na decisão do público e recebe apoio do colega de reality

Maxiane está entre as emparedadas que pode sair nesta terça (24)Maxiane está entre as emparedadas que pode sair nesta terça (24) - Foto: Reprodução/Globoplay

Na reta final do Paredão que eliminará uma sister nesta terça (24), Maxiane desabafou com Alberto Cowboy.

A pernambucana demonstrou insegurança diante de sua possível eliminação e avaliou que o conflito com Ana Paula Renault pode influenciar diretamente no resultado.

Durante a conversa, Maxiane refletiu sobre sua postura no jogo e negou ter evitado confrontos. “Não acho que fugi de embates. Às vezes eu penso se é sobre a pessoa com a qual eu tive embate que vai me tirar daqui, porque convenhamos… é a Ana Paula Renault”, afirmou.

Cowboy tentou tranquilizar a sister, minimizando o peso da rivalidade. “Não acho, não…”, respondeu inicialmente, antes de reforçar que, dentro da casa, a trajetória individual fala mais alto do que a fama prévia.

Maxiane insistiu que a dúvida continuava martelando sua cabeça: “Fiquei pensando nisso hoje de manhã”.
Na sequência, o veterano saiu em defesa da sister e questionou a "superioridade" atribuída à adversária. “Não acho que ela é maior que você, mais foda do que você, que tem postura melhor que você… Depois que entrou aqui, todo mundo é igual”, avaliou.

Alberto Cowboy também ponderou que a percepção do público pode mudar ao longo das semanas e citou atitudes de Ana Paula como possíveis fatores de rejeição. Segundo ele, provocações constantes e falas consideradas ofensivas podem ter repercussão fora da casa.

“Querer alfinetar e brigar é uma coisa, ser desumana é outra. Ela foi muitas vezes desumana”, disse, acrescentando que o jogo é imprevisível. “O público muda de opinião, cada semana é uma semana”, concluiu.

