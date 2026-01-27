A- A+

Big Brother Brasil BBB 26: Maxiane divide opiniões ao elogiar Matheus e criticar postura de Ana Paula Conversa na área externa expõe divergências entre participantes sobre embate no Sincerão e futuro da Veterana no jogo

Uma conversa na área externa do BBB 26, na tarde desta terça (27), revelou diferentes leituras dos participantes sobre Ana Paula Renault e o desempenho de Matheus no último Sincerão.



Durante o papo, a pernambucana Maxiane relembrou a fala do brother no programa ao vivo e demonstrou aprovação à forma como ele se posicionou.

Ao comentar o embate, a influenciadora destacou frase dita por Matheus e deixou claro que se identificou com o tom adotado. “Matheus falou ontem, no ao vivo: ‘Teu reinado está desabando’. Adorei o que ele falou, amiga. Você pode ter suas questões com ele, eu também tenho, mas eu adorei”, afirmou.

Samira, porém, discordou da colega e criticou o bancário, trazendo uma experiência pessoal para justificar sua rejeição. “Amiga, não gosto de nada que ele fala. Ele falou do meu cachorro”, reclamou.

Diante da reação, Maxiane reforçou que sua avaliação não significava defesa irrestrita do participante:



“Você tem que saber separar, veja. Eu tenho uma questão com ele também, não venha colocar como se eu estivesse passando a mão na cabeça dele. Eu estou falando que o que ele falou era o que eu queria falar”, respondeu.

Marciele e Marcelo também entraram na discussão e se posicionaram de forma negativa em relação a Matheus.



"Eu não achei legal ele trazer essa situação de dez anos atrás”, avaliou Marciele. Já Marcelo foi mais duro ao comentar a postura do brother: “É ridículo as coisas que ele fala. Ele pode estar milhões de vezes contra a pessoa que eu estou contra, mas não tem nada a ver uma coisa a ver com a outra. Ele é um sem noção”.

Na sequência, Maxiane voltou o foco para Ana Paula e revelou torcida pela saída da participante. “Eu queria que ela saísse por ali [aponta para a porta]. Jogando sujo para caramba, se perdendo”, disparou.

A influenciadora ainda ponderou sobre as qualidades da Veterana, mas afirmou que sua imagem no jogo estaria se desgastando. “O dia que o público decidir tirar ela [...]. Ela tem muitas qualidades, mas está se perdendo. Quando eu pegar ranço de uma pessoa, amiga, acabou. Não consigo mais”, concluiu.

Veja também