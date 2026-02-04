BBB 26: Milena diz que bissexualidade é 'pecado' e Ana Paula Renault repreende a aliada

A- A+

Uma fala de Milena no Big Brother Brasil 26 sobre orientação sexual chamou a atenção do público e repercutiu negativamente nas redes sociais. Na tarde dessa terça-feira (3), a pipoca falou que bissexualidade era "pecado" durante uma conversa com Ana Paula Renault no Quarto da Eternidade.



"Você sabe que é natural gostar dos dois [gêneros], né?", questionou a veterana enquanto Milena se deitava na cama. "Mas é pecado", respondeu a pipoca. "O amor é livre, Tia Milena. Sem barreiras", pontuou Ana Paula. "Não é [pecado], Deus não está nem aí para isso não", continuou a ex-BBB

"Pecado é passar os outros para trás, mentir, fazer mal para os outros. Isso é pecado. O resto não é não. Deus não está preocupado com isso não", afirmou Ana Paula. "Deus tem preocupações maiores. E, se ele fez, é para usar. Entendeu? Ele tem preocupações maiores de quem tá comendo o que", finalizou, enquanto se deitava do lado da amiga.

Nas redes sociais, o momento viralizou e gerou discussões entre o público do programa. Enquanto alguns fãs de Milena tentaram justificar a fala, outros criticaram a atitude da participante.

"Só quem é LGBT e cresceu na igreja sabe o peso que carrega. Eu me descobri lésbica aos 18, mas até meus 20 e tantos ainda carreguei o estigma de que estava em pecado, tive que penar muito pra me libertar desse peso", comentou uma internauta. "Quem quis o Matheus fora e agora passa pano para a Milena é hipócrita", afirmou outra usuária no X, o antigo Twitter.



O momento não passou na edição do programa ao vivo, o que também foi alvo de críticas da audiência. "Se fosse o Jonas que tivesse falado algo do tipo...", escreveu uma comentarista em uma página de fofoca do Instagram. Para parte do público, se a mesma fala fosse reproduzida por outro grupo de participantes, a reação das pessoas seria diferente.

