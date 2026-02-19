BBB 26: Milena é barrada da Festa do Líder de Jonas pela segunda vez consecutiva
Vencedor da última prova de resistência do programa, Jonas ganhou uma festa com tema de boteco nesta quarta (19)
Jonas escolheu, de novo, Milena para vetar de sua segunda Festa do Líder nesta quarta-feira, 18, no BBB 26. O brother usou, como justificativa, o fato de a sister ter bagunçado as roupas de Cowboy depois da Prova do Líder.
"Não é porque você pediu, é porque você merece ir", alfinetou o brother. Na semana passada, a sister teve de pintar uma ilustração de Jonas. Ela cumpriu o desafio em 2h, recorde do Barrado do Baile até agora, e ganhou o direito de ir à festa.
Desta vez, Milena terá de preencher um caderno gigante com 50 páginas com os dizeres: "Eu quero muito ir à Festa do Líder".
Vencedor da última prova de resistência do programa, Jonas ganhou uma festa com tema de boteco nesta quarta. Na semana passada, ele recebeu uma comemoração com o tema "Sunset fit".