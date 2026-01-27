BBB 26: Milena e Jordana se desentendem e trocam acusações no banheiro
Briga começa nos bastidores da casa, ganha tom mais duro com intervenção de Ana Paula e se estende até a sala
A tarde desta terça (27) foi marcada por um embate direto entre Milena e Jordana no BBB 26. O conflito teve início no banheiro, quando a recreadora infantil abordou a advogada para cobrar comentários feitos a seu respeito, dando início a uma discussão acalorada.
Incomodada, Milena foi direta ao confrontar a sister. “Jordana, deixa eu te falar uma coisa: eu não te dou liberdade para você estar com meu nome na boca. Por que você não chega e fala? Se eu sou teatral, não gosta do meu jeito, o problema é seu”, disparou.
Leia também
• BBB 26: Maxiane divide opiniões ao elogiar Matheus e criticar postura de Ana Paula
• BBB 26: Jordana se exalta e começa a bater panela após alfinetada de sister
• Enquete BBB 26: Com disputa intensa entre dois brothers, um segue favorito para deixar o reality
Jordana não recuou e respondeu de imediato. “Você não tem que dar liberdade”, rebateu, enquanto ambas passaram a falar ao mesmo tempo.
No meio da confusão, a mineira questionou o fato de a advogada comentar pelas costas. Ana Paula Renault, que acompanhava o momento, também se posicionou: “É melhor falar na cara”.
A advogada manteve o tom firme. “Eu falo quando eu quiser”, afirmou. Diante da presença da Veterana, Milena ironizou a situação e comentou: “Vou abaixar meu tom, né?”.
Em seguida, voltou a reforçar sua cobrança. “Continua falando, continua falando. Eu não te dei liberdade, eu não te dei aproximação nenhuma para falar comigo. Da próxima vez, você chega e fala na minha cara”, declarou.
Mesmo após Jordana deixar o banheiro, o clima seguiu tenso, com a discussão avançando para a sala da casa. Mais cedo, Milena havia escutado, atrás da porta, uma conversa entre Jordana e Samira em que seu nome foi citado, fato que motivou o confronto.