Qui, 05 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta05/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BBB 26

BBB 26: Milena relata pesadelo com a irmã gêmea, que diz ter sofrido acidente de carro

Mile, que vive nos EUA, disse que o acidente foi causado pela neve e que passa bem

Reportar Erro
Mile Moreira, irmã gêmea de Milena, diz ter sofrido acidente de carro após sister relatar pesadelo no 'BBB 26'. Mile Moreira, irmã gêmea de Milena, diz ter sofrido acidente de carro após sister relatar pesadelo no 'BBB 26'.  - Foto: Manoella Mello/Globo/Divulgação e @miile15_ via Instagram

Após Milena, participante do BBB 26, desabafar sobre ter tido um pesadelo com a irmã gêmea nesta quarta, 4, Mile Moreira foi às redes sociais para contar ter sofrido um acidente de carro. Mile, que vive nos EUA, disse que o acidente foi causado pela neve e que passa bem.

"O carro não conseguiu parar a tempo por causa da pista escorregadia, mas foi apenas um susto", escreveu a irmã da sister em um story publicado no Instagram. "Os danos foram somente materiais, não houve feridos e estou em segurança."

 

Leia também

• BBB 26: Eliminado, Matheus admite ter errado no jogo e alfineta Ana Paula

• BBB 26: Milena diz que bissexualidade é 'pecado' e Ana Paula Renault repreende a aliada

• BBB 26: festas da semana terão Thiaguinho e tema pop para a líder

Ela ainda citou especulações depois que Milena falou do pesadelo "Não existe nada além disso. Não tem ligação com algo grave ou com a saúde de ninguém", disse.

O relato da sister, que disse ter acordado de madrugada, veio durante seu Raio-X na quarta. "Tive um mega pesadelo com você, irmã. Eu espero que você esteja muito bem... Como diz o ‘povo’, notícia ruim chega rápido, então eu espero muito, de coração, que você esteja bem", afirmou ela, se direcionando a Mile.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter