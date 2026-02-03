Ter, 03 de Fevereiro

reality show

BBB 26: morno durante o ao vivo, Sincerão causa briga generalizada após transmissão

Dinâmica ocorreu no mesmo dia em que a casa entrou para o Tá Com Nada após punições gravíssimas de Ana Paula Renault e Milena

BBB 26: morno durante o ao vivo, Sincerão causa briga generalizada após transmissão - Foto: Reprodução/TV Globo

O terceiro Sincerão do BBB 26 prometia uma série de desavenças nesta segunda-feira, 2. A dinâmica ocorreu no mesmo dia em que a casa entrou para o Tá Com Nada após punições gravíssimas de Ana Paula Renault e Milena, mas desperdiçou a oportunidade de embates diretos dos protagonistas da semana no gramado. Após a dinâmica ao vivo, porém, os brothers protagonizaram uma briga coletiva.

Os emparedados, Ana Paula Renault, Brigido e Leandro, a líder, Maxiane, e o anjo, Sarah, participaram da dinâmica. O público ainda votou em Babu para entrar no jogo. Eles tiveram de fazer uma espécie de "escalação" dos participantes, como um time de futebol, e escolher um "bola murcha", "juiz", "técnico", "gandula", "goleiro frangueiro" e "arquibancada".

Sem direito a resposta para os brothers escolhidos, a dinâmica no gramado foi morna, com justificativas rápidas dos participantes. Dentro da casa, porém, Chaiany e Jordana começaram uma discussão após opinarem sobre as escolhas dos colegas no Sincerão.

"É a primeira vez que eu vejo você se manifestando aqui dentro", disse Jordana sobre a sister. "Você não faz nada, só dorme", respondeu Chaiany.

A plateia voltou a participar do Sincerão desta segunda. Edilson foi escolhido como o participante que está "na arquibancada" do reality. Confira, abaixo, as escolhas dos brothers no terceiro Sincerão.

Maxiane

Sarah

Ana Paula Renault

Brigido

Leandro

Babu

