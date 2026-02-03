BBB 26: morno durante o ao vivo, Sincerão causa briga generalizada após transmissão
Dinâmica ocorreu no mesmo dia em que a casa entrou para o Tá Com Nada após punições gravíssimas de Ana Paula Renault e Milena
O terceiro Sincerão do BBB 26 prometia uma série de desavenças nesta segunda-feira, 2. A dinâmica ocorreu no mesmo dia em que a casa entrou para o Tá Com Nada após punições gravíssimas de Ana Paula Renault e Milena, mas desperdiçou a oportunidade de embates diretos dos protagonistas da semana no gramado. Após a dinâmica ao vivo, porém, os brothers protagonizaram uma briga coletiva.
Os emparedados, Ana Paula Renault, Brigido e Leandro, a líder, Maxiane, e o anjo, Sarah, participaram da dinâmica. O público ainda votou em Babu para entrar no jogo. Eles tiveram de fazer uma espécie de "escalação" dos participantes, como um time de futebol, e escolher um "bola murcha", "juiz", "técnico", "gandula", "goleiro frangueiro" e "arquibancada".
Sem direito a resposta para os brothers escolhidos, a dinâmica no gramado foi morna, com justificativas rápidas dos participantes. Dentro da casa, porém, Chaiany e Jordana começaram uma discussão após opinarem sobre as escolhas dos colegas no Sincerão.
"É a primeira vez que eu vejo você se manifestando aqui dentro", disse Jordana sobre a sister. "Você não faz nada, só dorme", respondeu Chaiany.
A plateia voltou a participar do Sincerão desta segunda. Edilson foi escolhido como o participante que está "na arquibancada" do reality. Confira, abaixo, as escolhas dos brothers no terceiro Sincerão.
Maxiane
- Bola Murcha: Milena
- Juiz: Ana Paula
- Técnico: Babu
- Gandula: Gabriela
- Goleiro Frangueiro: Juliano
- Arquibancada: Solange
Sarah
- Bola Murcha: Juliano
- Juiz: Babu
- Técnico: Ana Paula
- Gandula: Milena
- Goleiro Frangueiro: Leandro
- Arquibancada: Chai
Ana Paula Renault
- Bola Murcha: Sarah
- Juiz: Brigido
- Técnico: Alberto
- Gandula: Jordana
- Goleiro Frangueiro: Jonas
- Arquibancada: Gabriela
Brigido
- Bola Murcha: Juliano
- Juiz: Babu
- Técnico: Ana Paula
- Gandula: Milena
- Goleiro Frangueiro: Leandro
- Arquibancada: Chai
Leandro
- Bola Murcha: Edilson
- Juiz: Alberto
- Técnico: Brigido
- Gandula: Gabriela
- Goleiro Frangueiro: Jonas
- Arquibancada: Sarah
Babu
- Bola Murcha: Jonas
- Juiz: Alberto
- Técnico: Brigido
- Gandula: Sol
- Goleiro Frangueiro: Jordana
- Arquibancada: Gabriela