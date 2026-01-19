A- A+

Big Brother Brasil BBB 26: "Não está nem aí pra gente", alerta Juliano Floss sobre Jonas Sulzbach a aliados no reality Dançarino aponta força do Veterano nas provas e vê comportamento do brother como ameaça ao grupo

A noite de segunda (19) foi marcada por conversas estratégicas na casa do BBB 26. Na academia, Juliano Floss se reuniu com aliados para analisar adversários e deixou claro o desejo de ver Jonas Sulzbach no próximo Paredão.

Durante diálogo com Paulo Augusto, o dançarino indicou a foto de Jonas no painel e explicou por que considera o brother um nome preocupante dentro do jogo.

“Tanto por ele ser Veterano e ter uma visão que pode ser diferente da nossa, quanto pelo que ele fez na Prova. A primeira pessoa que ele quis tirar foi você”, afirmou, ao relembrar a Prova do Líder realizada na última quinta (15).

Juliano também destacou o desempenho do ex-participante do BBB 12 nas disputas e demonstrou receio de que ele se torne dominante ao longo da temporada. “Esse cara aqui pode ganhar quase todas as provas, se a gente não tirar ele”, avaliou.

Além das questões competitivas, o dançarino levantou dúvidas sobre a postura de Jonas em momentos de convivência, como na primeira festa da edição. “Há algumas atitudes que você analisa. Os olhares que ele faz”, comentou.

Ao concluir, Juliano reforçou a percepção de distanciamento do Veterano em relação ao grupo. “Ele não está nem aí para a gente, uma hora ou outra, ele vai votar na gente”, disse.



