A- A+

BBB 26 BBB 26 terá Paredão falso e Quarto Secreto; entenda como vai funcionar a dinâmica Participante escolhido pelo público será falsamente eliminado e retornará ao programa com imunidade

Tadeu Schmidt anunciou, na tarde desta quinta-feira (26), que o BBB 26 terá paredão falso. Em vez de eliminar alguém, o público votará para enviar um participante para o Quarto Secreto.

“Na terça-feira (3), a gente vai fazer uma Eliminação falsa com tudo o que tem direito: discurso, despedida, saída da casa. A pessoa vai para o Quarto Secreto, vai ficar escondida, vendo as coisas e, depois, volta imune para a casa. Divertido, né?”, afirmou o apresentador, que fez uma entrada ao vivo na programação da TV Globo.

Nesta quinta-feira (26), a Prova do Líder será realizada em duas etapas. A primeira será no período da tarde, transmitida apenas pelo Globoplay. Durante a exibição ao vivo na TV aberta, à noite, ocorre a fase final.



Ao longo da semana, outras dinâmicas prometem agitar o reality show. Na sexta-feira (27), os brothers e sisters terão que formar dois grupos. Quem sobrar será O Exilado, que vai morar do lado de fora da casa.

O jogador exilado vai emparedar alguém no sábado (28), à noite, e a pessoa emparedada vai trocar de lugar com ele no exílio. No mesmo dia, mais cedo, será realizada a Prova do Anjo.

“No domingo (1°), a gente forma o Paredão. Teremos uma pessoa imunizada pelo Anjo, ou duas, caso o Anjo abra mão do vídeo da família para ganhar uma imunidade extra. Já teremos o emparedado pelo Exilado; o Líder vai emparedar outro participante; o mais votado pela casa vai para o Paredão; e a pessoa emparedada pelo Líder vai dar um Contragolpe. Três pessoas jogam a Prova Bate e Volta e uma se salva. Temos, assim, um Paredão triplo. Mas, como eu disse, essa semana o Paredão é falso”, detalhou o apresentador.

Veja também