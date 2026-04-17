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BBB 26 Ana Paula, Boneco e Milena estão no último Paredão do BBB 26; Juliano conquistou um lugar na final A eliminação ocorre no domingo (19), quando será formado o pódio da grande final do programa

Ana Paula Renault, Leandro Boneco e Milena compõem o último Paredão do BBB 26. Com o resultado da prova finalizada nesta sexta-feira (17), Juliano Floss garantiu uma vaga na grande final do reality show, que ocorre na terça (21), e ganhou um carro.

Os quatro últimos participantes do programa iniciaram a Prova do Finalista na quinta-feira (17). Na primeira fase, eles precisavam liberar uma chave presa a uma mesa e com uma única saída.

Quem levou mais tempo para concluir a dinâmica foi Ana Paula Renault, que terminou a noite já emparedada. Os demais concorrentes deram continuidade à competição, participando da segunda etapa.



Ao longo de quase 24 horas, Boneco, Milena e Juliano Floss precisaram entrar e sair de três carros, apertando um botão para assistirem a uma série de vídeos. As informações contidas no vídeo serviam para o quiz realizado na noite de hoje.



Dentro dos carros, os competidores responderam a um jogo de perguntas e respostas. A primeira pessoa a completar cinco acertos, entrando no pódio do BBB 26.

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