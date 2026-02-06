A- A+

Crime BBB 26: Pedro é indiciado pela Polícia Civil do Rio por importunação sexual Investigação foi feita Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam)

Pedro Espíndola, ex-participante do BBB 26, foi indiciado pela Polícia Civil do Rio pelo crime de importunação sexual durante o programa.

Após ele ser apontado pela advogada Jordana Morais como assediador, o vendedor ambulante desistiu do programa e passou a ser investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá.

Relembre o caso

Jordana pediu ajuda a Pedro para encontrar um babyliss na despensa da casa do BBB 26. O curitibano se prontificou a ajudá-la, mas, chegando no local, em vez de pegar o equipamento de cachear o cabelo, ele agarrou a advogada contra a parede e tentou beijá-la sem consentimento, assediando a brasiliense.

Depois do ocorrido, a jogadora desabafou sobre o assédio com os colegas do programa. Ao tomar ciência de que o caso era de conhecimento dos demais integrantes do BBB 26, Pedro apertou o botão de desistência, encerrando a sua participação.

Horas mais tarde, Tadeu Schmidt, em aparição ao vivo para os brothers, prestou solidariedade à Jordana.

— Quero que você saiba que a gente se solidariza com você. Se quiser falar alguma coisa com a nossa equipe a qualquer momento, se quiser falar comigo aqui agora, se não quiser falar mais sobre o assunto — disse Tadeu à sister. O apresentador estendeu o apoio e afirmou que o BBB 26 está de "braços abertos para fazer o melhor" por Jordana nesse momento.

Schmidt e afirmou ainda que Espíndola teria sido expulso pela conduta com a jovem caso o vendedor ainda estivesse na casa:

— Vocês podem ter certeza que se o Pedro não tivesse desistido, ele teria sido retirado do programa, porque atitudes assim são inaceitáveis, não apenas no BBB, mas em qualquer lugar, e as pessoas precisam entender isso.

