Big Brother Brasil

BBB 26: Pedro perde cachê e contrato com a Globo, que passa a considerá-lo expulso do reality

Participante perde todos os vínculos com a emissora depois de episódio de assédio envolvendo Jordana

Pedro tentou beijar Jordana à força no BBB 26Pedro tentou beijar Jordana à força no BBB 26 - Foto: Reprodução/Globo

Pedro Henrique não possui mais qualquer ligação contratual com a TV Globo desde sua saída do BBB 26, na noite deste domingo (18).

O rompimento ocorreu após a emissora decidir tratar o participante como expulso – e não como desistente – , em virtude do episódio de assédio contra Jordana dentro da casa.

Segundo informações divulgadas pelo portal Metrópoles, a Globo acionou imediatamente as cláusulas previstas no contrato para casos de infração grave às regras do reality show.

Nessas situações, o participante deixa de receber o cachê integralmente e tem encerrada qualquer relação profissional com a emissora.

A decisão teria sido tomada logo após a ampla repercussão do caso. De acordo com a apuração, Pedro recebeu apenas o direito a uma diária em um hotel no Rio de Janeiro (RJ), além da passagem aérea para retornar a Curitiba (PR).

Caso opte por permanecer na capital fluminense – seja por motivos pessoais ou para prestar esclarecimentos –, todas as despesas adicionais deverão ser custeadas por ele.

A direção da Globo também determinou que o ex-brother não seja citado ou exibido em conteúdos futuros do programa.

A orientação interna é que ele fique fora de vídeos, retrospectivas e qualquer material relacionado à edição atual do BBB.

