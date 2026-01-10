BBB 26: pernambucana Maxiane emociona público ao falar do filho de 3 anos
Natural de Nazaré da Mata, a influenciadora está na Casa de Vidro e disputa vaga no grupo Pipoca do programa
Natural de Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, a influenciadora Maxiane Rodrigues disputa uma vaga no BBB 26. Ela está confinada desde sexta-feira (9) na Casa de Vidro do Nordeste, em Salvador, e participa de votação popular para entrar no programa.
Aos 32 anos, a pernambucana emocionou o público ao falar sobre sua relação com o filho Joaquim, de 3 anos. Durante a fala, Maxiane emocionou ao citar a maternidade solo, as dificuldades e o amor incondicional, o que chamou a atenção dos internautas.
Maxiane contou que descobriu a gravidez enquanto participava da seleção do BBB em anos anteriores. A notícia a fez interromper o processo e reorganizar toda a vida.
Desde então, ela criou o filho praticamente sozinha, com apoio da mãe, enquanto dividia trabalho, rotina doméstica e demandas de Joaquim, que é uma criança atípica e exige acompanhamento cuidadoso.
A influenciadora explicou que a atipicidade do filho envolve desafios diários, necessidade de estímulos e atenção redobrada. Ela diz ainda encontra no pequeno sua maior fonte de força.
“Eu atravesso muita coisa, mas tudo melhora quando olho para ele. Joaquim é meu motivo de levantar todos os dias”, afirmou aos visitantes da Casa de Vidro.
Nova tentativa
Maxiane contou ainda que tenta entra no programa há cinco edições e que vê no prêmio de R$ 3 milhões do programa a chance de transformar a vida da família.
“Não busco fama. Preciso do prêmio para dar segurança ao meu filho”, reforçou.
BBB 26: como votar na Casa de Vidro
A votação acontece na Casa de Vidro é feita pelo gshow. O público pode votar quantas vezes quiser. Há um casa em cada região do Brasil, com 20 participantes ao todo. Dez deles, sendo cinco mulheres e cinco homes, serão escolhidos. Confira o passo a passo para votar:
- Faça o cadastro gratuito na Conta Globo.
- O cadastro pode ser feito com e-mail, Facebook ou Google.
- Informe o CPF.
- Confirme o e-mail enviado pela plataforma.
- Valide o telefone por SMS ou WhatsApp.
- Após a validação, você já pode votar à vontade.
O resultado da Casa de Vidro será divulgado neste domingo (11), às 20h, após o Domingão com Huck, quando a TV Globo irá confirma os 10 participantes do grupo Pipoca.