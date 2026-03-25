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BBB 26 BBB 26: Veja quanto cada participante acumulou em prêmios até o momento Entre dinheiro em espécie, bônus e até imóveis, alguns brothers já saem com a vida financeira completamente diferente, independentemente do resultado final

Com a grande final se aproximando, o Big Brother Brasil 26 já garantiu cifras expressivas para alguns participantes. Nesta edição, o jogo não se resume apenas ao prêmio final, ao longo das semanas, provas, ações patrocinadas e dinâmicas estratégicas transformaram o faturamento em uma disputa paralela dentro da casa.

Entre dinheiro em espécie, bônus e até imóveis, alguns brothers já saem com a vida financeira completamente diferente, independentemente do resultado final.

Samira lidera ranking com prêmio robusto

A participante Samira aparece como um dos grandes destaques quando o assunto é faturamento. Com desempenho consistente nas dinâmicas, ela acumulou o maior patrimônio até agora.

O principal prêmio veio com uma liderança estratégica, que garantiu um apartamento avaliado em R$ 270 mil, condicionado à chegada ao Top 10, além de um bônus de R$ 100 mil oferecido por patrocinador. Somando ganhos extras em dinâmicas, o valor total acumulado pela sister já chega a cerca de R$ 390 mil.

Leandro Boneco se aproxima com alto valor em prêmios

Logo atrás está Leandro Boneco, que também garantiu um apartamento no mesmo valor, condicionado à chegada ao Top 10, e acumulou quantias em dinheiro ao longo do programa.

Com cerca de R$ 290 mil em prêmios, ele se mantém entre os participantes que mais faturaram até aqui, consolidando sua posição no ranking financeiro da edição.

Jordana se destaca no Ganha-Ganha

A advogada Jordana se tornou o principal nome da dinâmica Ganha-Ganha, uma das mais aguardadas da temporada.

Participando diversas vezes, ela optou majoritariamente pelo valor em dinheiro, acumulando cerca de R$ 50 mil. Sua estratégia mostra um jogo mais pragmático, priorizando ganhos concretos em vez de vantagens estratégicas.

Lideranças garantem imóveis

Os brothers Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach também aparecem entre os destaques. Ambos conquistaram quatro lideranças cada, o que lhes garantiu a reserva de imóveis avaliados em R$ 270 mil.

No entanto, há uma condição importante: o prêmio só será validado caso eles cheguem ao Top 10. Jonas, eliminado no último Paredão, já perdeu o direito ao prêmio. No caso de Cowboy, caso ele avance no jogo, o valor total aumenta com mais R$ 20 mil acumulados em dinâmicas.

Outros participantes também somam valores

Mesmo fora do topo do ranking, outros nomes já garantiram quantias relevantes ao longo do programa:

Chaiany: R$ 20 mil

Ana Paula: R$ 20 mil

Milena: R$ 20 mil

Gabriela: R$ 10 mil

Marciele: R$ 10 mil

Os valores foram conquistados principalmente por meio de ações patrocinadas e participações em dinâmicas específicas.

Ganha-Ganha vira peça-chave no jogo

Um dos grandes diferenciais da edição é a dinâmica Ganha-Ganha, realizada semanalmente. Nela, os participantes precisam decidir entre receber R$ 20 mil ou optar por metade do valor em troca de uma informação privilegiada.

Enquanto alguns preferem garantir o dinheiro, outros arriscam em busca de vantagens estratégicas no jogo.

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