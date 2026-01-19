A- A+

Paredão BBB 26: Aline, Ana Paula e Milena estão no primeiro paredão da temporada Paulo Augusto se salvou do paredão após vencer a disputa do bate e volta

As participantes Aline, Ana Paula e Milena estão no primeiro paredão do Big Brother Brasil 26, formado na madrugada desta segunda-feira (19). A eliminação ocorre na noite da próxima terça-feira (20).

Aline e Ana Paula foram emparedadas por causa da dinâmica do Big Fone, na última quinta-feira (15), enquanto Milena foi ao paredão pelo voto do líder Alberto.

Com 11 votos, Paulo Augusto foi o mais votado da casa. O brother, no entanto, escapou do paredão em uma disputa emocionante no bate e volta com Aline e Ana Paula.

Formação do paredão

A dinâmica da primeira formação do paredão do BBB 26 começou com os imunes sendo apresentados à casa e ao público. Deste modo, se safaram de serem votados os quatro vencedores do Quarto Branco: Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus. Eles conquistaram o direito após resistirem a mais de 120 horas na dinâmica.

A participante Sarah também foi imunizada após receber o anjo de Jonas. Marcelo também não podia receber votos por ter atendido ao Big Fone, assim como Alberto, o líder desta primeira semana do BBB 26.

Restavam então mais duas vagas a serem preenchidas para este primeiro paredão. Milena foi a primeira a ser emparedada, após ser indicada pelo líder Alberto.

Posteriormente, foi iniciada a votação dentro do confessionário. Paulo Augusto acabou levando a pior e foi o mais votado pela casa, recebendo 11 votos.

Votaram no brother: Solange Couto, Ana Paula, Breno, Aline, Jonas, a pernambucana Maxiane, Sarah, Marcelo, Samira, Milena e Gabi.

Além de Pauo, outros cinco participantes receberam votos. Foram eles: Sol Vega, com 5 votos; Juliano Floss, com 2 votos; e Edilson Capteinha, Maxiane, Jonas e Brigido, com um voto.

Bate e volta

Após a definição dos emparedados, Aline, Ana Paula e Paulo Gustavo disputaram o Bate e Volta para escaparem do paredão.

A dinâmica da prova ocorreu em uma mistura de games onde, a medida em que os participantes conseguissem encontrar as frases duplas em um jogo da memória, eles avançavam de casa e se aproximavam da vitória.

Após uma longa dinâmica, Paulo Augusto acabou levando a melhor e venceu a prova para escapar do paredão.

