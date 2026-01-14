A- A+

reality show 'BBB 26': produção diz que Henri Castelli 'está bem' após ator passar mal de novo Henri Castelli, ator e participante do BBB 26, teve uma nova convulsão ao retornar ao reality show, horas após uma primeira crise na manhã desta quarta-feira (14)

Henri Castelli, ator e participante do BBB 26, teve uma nova convulsão ao retornar ao reality show, horas após uma primeira crise na manhã desta quarta-feira (14).

Castelli passou mal pela primeira vez durante a prova do líder, que começou na noite de terça (13). Ele foi socorrido e chegou a ser levado para o hospital.

Ao retornar do hospital, Castelli brincou e disse: "Tentaram me matar, não conseguiram, agora estou de volta". O artista relatou que fez exames antes de ter alta, mas, pouco tempo depois, teve outra convulsão e caiu, quando foi socorrido novamente.

Após a prestação de socorro ao artista, a voz do programa informou aos demais participantes que o brother estava em observação.

O que aconteceu?

Henri Castelli passou mal pela primeira vez quando a prova já passava de 10 horas de duração. Assim que o ator convulsionou, a produção do programa paralisou o desafio.

Em comunicado enviado ao Estadão, a Globo explicou: "Depois de ter sido prontamente atendido pela equipe médica do programa durante a realização da prova do líder esta manhã, o participante Henri Castelli foi encaminhado para realização de exames em um hospital."

Antes que a equipe médica chegasse ao local para socorrer Castelli, os outros participantes alertaram a produção. Alberto Cowboy foi até o colega e o abanou com o colete.

A prova do líder foi paralisada, até que a produção informou o estado de saúde do ator: "O Henri está sob cuidados médicos e está consciente. Está tudo bem".

Veja também