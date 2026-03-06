BBB 26: Prova do Líder de Resistência completa nove horas de duração; confira quem segue

A- A+

Duas duplas seguem resistindo na oitava Prova do Líder do BBB 26, que já ultrapassa nove horas de duração, na manhã desta sexta (6). A dupla vencedora vai compartilhar a liderança da semana.



Seguem na disputa Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach, e Breno e Leandro. Na dinamica, os brothers têm que equilibrar bolinha em prato e trocar de posição.



Durante a madrugada durante a prova, Samira elogiou sua Festa, ocorrida na quarta (4). "Melhor festa possível". Já Ana Paula Renault aproveitou para cutucar seus adversários. "Quem achou que não fez m*rda, pesou a mente do ladrão a volta do Breno", finalizou a jornalista.

Dinâmica da semana

Conforme anunciado por Tadeu Schmidt, a liderança da semana será dividida entre os dois participantes que vencerem a dinâmica.

Os brothers se dividiram da seguinte forma: Alberto Cowboy e Jonas Sulzbach; Breno e Leandro; Milena e Ana Paula (1ª dupla eliminada); Chaiany e Gabriela (2ª dupla eliminada); Babu Santana e Solange Couto (3ª dupla eliminada); Juliano Floss e Samira (4ª dupla eliminada). Marciele e Jordana (5ª dupla eliminada).



Entenda as regras

Na prova, um dos participantes sempre deve estar de um lado do Provôdromo, pressionando um botão o tempo inteiro. O item é muito sensível, por isso, qualquer descuido é acusado, ocasionando a mudança de cor dele e, consequentemente, a saída da disputa.



Enquanto isso, do outro lado, o outro participante da dupla deve segurar uma barra que equilibra um prato, que pode estar vazio ou não. Na parte de baixo dele, há um imã que não pode encostar no chão. Caso encoste, a dupla é desclassificada.

