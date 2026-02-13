Sex, 13 de Fevereiro

RESISTÊNCIA

BBB 26: Prova do Líder já passa de 8 horas e 10 brothers seguem na disputa de resistência

Na dinâmica, os brothers ocupam plataformas giratórias e enfrentam rodadas eliminatórias e consequências

BBB 26: Prova do Líder já passa de 8 horas e 10 brothers seguem na disputa de resistência - Foto: Reprodução/Globoplay

A Prova do Líder do BBB 26 segue na manhã desta sexta-feira, 13, com os participantes em uma disputa de resistência após o fim da liderança de Jonas Sulzbach. Na dinâmica, os brothers ocupam plataformas giratórias e enfrentam rodadas eliminatórias ao longo da noite.

A cada rodada, um participante é definido como "mestre da rodada" e fica fora das plataformas. Ele sorteia dois dados: o da "consequência", que define uma punição para outro jogador na cabine, e o do "mestre", que determina quem assume o seu lugar na disputa.

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, caso a prova se estenda até o programa ao vivo desta sexta-feira, 13, os participantes restantes disputarão um jogo de sorte para definir o novo líder

Durante o programa ao vivo, Chaiany foi a primeira a deixar a prova. A decisão foi tomada por Marciele, responsável pela primeira rodada eliminatória.

Até às 7h50 desta terça, Alberto Cowboy, Breno, Gabriela, Jonas, Jordana, Juliano, Marcelo, Marciele, Maxiane e Samira seguem na disputa, enfrentando a plataforma giratória em busca da liderança da semana.

Quem já deixou a Prova do Líder

