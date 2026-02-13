A- A+

RESISTÊNCIA BBB 26: Prova do Líder já passa de 8 horas e 10 brothers seguem na disputa de resistência Na dinâmica, os brothers ocupam plataformas giratórias e enfrentam rodadas eliminatórias e consequências

A Prova do Líder do BBB 26 segue na manhã desta sexta-feira, 13, com os participantes em uma disputa de resistência após o fim da liderança de Jonas Sulzbach. Na dinâmica, os brothers ocupam plataformas giratórias e enfrentam rodadas eliminatórias ao longo da noite.

A cada rodada, um participante é definido como "mestre da rodada" e fica fora das plataformas. Ele sorteia dois dados: o da "consequência", que define uma punição para outro jogador na cabine, e o do "mestre", que determina quem assume o seu lugar na disputa.

Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, caso a prova se estenda até o programa ao vivo desta sexta-feira, 13, os participantes restantes disputarão um jogo de sorte para definir o novo líder

Durante o programa ao vivo, Chaiany foi a primeira a deixar a prova. A decisão foi tomada por Marciele, responsável pela primeira rodada eliminatória.

Até às 7h50 desta terça, Alberto Cowboy, Breno, Gabriela, Jonas, Jordana, Juliano, Marcelo, Marciele, Maxiane e Samira seguem na disputa, enfrentando a plataforma giratória em busca da liderança da semana.

Quem já deixou a Prova do Líder

Chaiany foi eliminada da prova após ser escolhida por Marciele na primeira rodada.

Edilson desistiu da prova do Líder.

Em seguida, Ana Paula Renault também desistiu da prova do Líder.

Solange Couto desistiu da competição pela liderança.

Leandro foi eliminado após ser escolhido por Maxiane.

Alberto Cowboy escolhe Milena para ser a sexta eliminada da disputa.

Após quase 9 horas de disputa, Babu Santana deixa a prova do Líder.

