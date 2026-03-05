BBB 26: prova do líder que definirá dupla liderança é de resistência
A dupla campeã deverá compartilhar a liderança e escolher alguém para ir a Paredão
O BBB 26 terá uma dupla liderança nesta oitava semana de confinamento. Porém, ainda levará algumas horas desta quinta-feira (05), para saber os nomes dos líderes, já que a prova é de resistência.
Dinâmica
A prova vai exigir dos dois, sem descanso para os participantes. Enquanto um segura uma barra e busca equilibrar sem deixar encostar o ímã encostar no chão, o outro estará apertando um botão logo atrás, sem poder tirar a mão de cima.
Caso o ímã grude no chão, a dupla será eliminada. Em certo momento, uma bola com peso será colocada na base e o brother, além de não deixar o ímã encostar no chão, é necessário equilibrá-la sem deixar derrubar. O peso da bola irá aumentando de acordo com as fases da prova.
Haverá momentos em que a troca de funções será facultativa, a partir do critérios deles, em outros, a mudança será obrigatória.
Duplas:
Babu e Solange
Boneco e Breno
Cowboy e Jonas
Milena e Ana Paula
Samira e Juliano
Chaiany e Gabriela
Jordana e Marciele