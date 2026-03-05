Sex, 06 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta05/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
BBB

BBB 26: prova do líder que definirá dupla liderança é de resistência

A dupla campeã deverá compartilhar a liderança e escolher alguém para ir a Paredão

Reportar Erro
Prova do líder em dupla será de resistência Prova do líder em dupla será de resistência  - Foto: Reprodução

O BBB 26 terá uma dupla liderança nesta oitava semana de confinamento. Porém, ainda levará algumas horas desta quinta-feira (05), para saber os nomes dos líderes, já que a prova é de resistência.

Leia também

• BBB 26: Alberto Cowboy fala em desistir do programa

• Chaiany e Jordana trocam xingamentos no BBB 26 após a goiana saber de informação do Quarto Secreto

• BBB 26 terá liderança compartilhada na 8ª semana; entenda

 
Dinâmica
A prova vai exigir dos dois, sem descanso para os participantes. Enquanto um segura uma barra e busca equilibrar sem deixar encostar o ímã encostar no chão, o outro estará apertando um botão logo atrás, sem poder tirar a mão de cima. 

Caso o ímã grude no chão, a dupla será eliminada. Em certo momento, uma bola com peso será colocada na base e o brother, além de não deixar o ímã encostar no chão, é necessário equilibrá-la sem deixar derrubar. O peso da bola irá aumentando de acordo com as fases da prova. 

Haverá momentos em que a troca de funções será facultativa, a partir do critérios deles, em outros, a mudança será obrigatória. 

Duplas: 
Babu e Solange
Boneco e Breno 
Cowboy e Jonas 
Milena e Ana Paula
Samira e Juliano 
Chaiany e Gabriela 
Jordana e Marciele 
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter