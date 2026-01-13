A- A+

Big Brother Brasil BBB 26: Prova do Líder é de resistência; Ana Paula Renault é a primeira eliminada Dinâmica inaugural da temporada testa fôlego, atenção e poder de decisão dos participantes logo na primeira rodada

E o jogo já começou! A disputa pelo primeiro posto de liderança do Big Brother Brasil 2026 começou nesta terça (13), com uma prova de resistência.

A dinâmica exigiu preparo físico, concentração e leitura estratégica dos adversários.

Os brother e sisters ficaram posicionados em trampolins, ao redor de uma piscina de bolinhas.



Ao longo da competição, sempre que um sinal sonoro é acionado, os participantes devem saltar do seu trampolim, buscar um cartão na piscina de bolinhas e posicioná-lo no local indicado.





Em seguida, precisam deixar a área da prova e aguardar o desfecho da rodada.



A cada etapa, um produto é sorteado em uma urna e revelado como o item correto da vez. Quem tiver feito a escolha certa garante descanso temporário, enquanto o jogo avança em fases eliminatórias.



Nessas eliminatórias, os brothers e sisters que acertam o produto ganham o poder de indicar um concorrente para deixar a disputa.Vence a prova quem conseguir se manter por mais tempo na dinâmica.



Já na rodada inicial, a prova trouxe sua primeira decisão: Brigido acertou o produto da vez, conquistou a ida para a área de descanso e precisou apontar alguém para eliminar. A escolhida foi Ana Paula Renault, que deixou a disputa.



A Prova do Líder segue noite adentro.

