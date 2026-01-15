A- A+

BIG BROTHER BRASIL BBB 26: Quarto Branco chega a 60 horas e se torna o mais longo da história do reality Dinâmica reúne nove participantes e define duas vagas na casa principal

O quarto branco do “BBB 26” alcançou nesta quinta-feira (15) a marca de 60 horas de confinamento e já entrou para a história do reality show como a dinâmica mais longa já realizada desde a criação do formato.

A prova começou por volta das 23h30 da última segunda-feira (12) e, às 11h30 desta manhã, completa oficialmente dois dias e meio de duração, superando o recorde anterior, que pertencia ao “BBB 10”, quando o confinamento durou cerca de 50 horas.

Ao todo, nove participantes do grupo Pipoca foram levados ao ambiente totalmente branco depois de não conquistarem uma vaga direta na casa principal pelas cabines de vidro. A dinâmica funciona como uma espécie de triagem: apenas os dois últimos resistentes garantem a entrada definitiva no jogo, enquanto os demais são eliminados ao longo do processo.

Sem conforto, estímulos visuais ou contato com o exterior, os confinados enfrentam um cenário pensado para provocar desgaste físico e emocional. A proposta do quarto branco é levar os participantes ao limite, aumentando a pressão psicológica e a tendência a decisões impulsivas à medida que o tempo passa.

Antes de quebrar o recorde absoluto, a edição atual já havia igualado marcas históricas. Às 5h31 da madrugada de quarta-feira (14), o confinamento ultrapassou as 30 horas, empatando com o tempo registrado no “BBB 9”, edição que marcou a estreia do quarto branco no programa.

Naquela temporada, Leonardo Jancu, Newton Siqueira e Ralf Krause foram levados ao cômodo após o toque do Big Fone, com a regra de que quem apertasse o botão vermelho seria automaticamente eliminado. Depois de mais de um dia de confinamento, Leonardo desistiu.

Desde então, o formato voltou em outras edições com propostas diferentes. No “BBB 20”, Manu Gavassi, Felipe Prior e Gizelly Bicalho ficaram confinados por cerca de nove horas. Já no “BBB 23”, Fred Bruno e Domitila Barros enfrentaram aproximadamente 18 horas de resistência.

No “BBB 26”, porém, a dinâmica ganhou um peso maior dentro do jogo. Além de já ser o quarto branco mais longo da história, ele também reúne o maior número de participantes e funciona como um filtro direto de candidatos à temporada. A disputa prolongada faz com que a definição dos dois classificados para a casa principal seja resultado não apenas de resistência física, mas de uma disputa psicológica que se intensifica a cada hora dentro do ambiente isolado.

