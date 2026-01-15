BBB 26: Quarto Branco chega a 72 horas e segue estabelecendo recorde do programa; três entram
Confira até quando a dinâmica permanecerá
O Quarto Branco do BBB 26 segue fazendo história. Próximo das 23h30 desta quinta-feira (15), a dinâmica atingiu a marca de 72 horas seguidas de competição.
Até o momento, apenas dois participantes desistiram do entrar no programa via o Quarto Branco: o paraense Ricardinho Freestyle e gaúcha Elisa Klein.
Os três últimos que chegarem até o fim do desafio ganharão uma vaga no elenco oficial da temporada. Quem desistir deve apertar o botão vermelho, abrindo mão da chance de entrar oficialmente no jogo.
Agora, restam sete candidatos na disputa: Rafaella, Livia, Chaiany, Breno, Ricardo, Matheus e Gabriela.
Segundo informações do Portal Léo Dias, o Quarto Branco tem prazo de validade e seguirá até o próximo sábado (17). Caso quatro ou mais concorrentes resistam até lá, será realizada uma nova prova para que apenas três sigam para a casa mais vigiada do Brasil.