BBB 26: quem está no Vip e quem ficou na Xepa com a liderança de Babu Santana
Como privilégio da liderança, o ator recebeu sete pulseiras, que garantem aos escolhidos uma semana de acesso às regalias do Vip
Babu Santana venceu a 2ª prova do líder do BBB 26, realizada nessa quinta-feira, 22, e definiu a nova divisão da casa entre Vip e Xepa. Como privilégio da liderança, o ator recebeu sete pulseiras, que garantem aos escolhidos uma semana de acesso às regalias do Vip.
Além disso, o participante está imune para o segundo Paredão da temporada, que será formado no próximo domingo, 25.
Quem ficou no Vip
- Babu Santana
- Solange Couto
- Juliano Floss
- Alberto Cowboy
- Marcelo
- Milena
- Breno
- Edilson
Quem ficou na Xepa
- Ana Paula Renault
- Brígido
- Chaiany
- Gabriela
- Jonas Sulzbach
- Jordana
- Leandro
- Marciele
- Matheus
- Maxiane
- Paulo Augusto
- Samira
- Sarah Andrade
- Sol Vega
A disputa pela liderança começou ainda durante a tarde dessa quinta-feira e foi definida em duelos. Na primeira rodada, Juliano Floss venceu Sarah Andrade. Em seguida, Babu Santana superou Marcelo. No confronto final, o ator saiu vencedor.
O apresentador Tadeu Schmidt anunciou o resultado ao vivo. Ao comemorar a conquista, Babu Santana declarou: "Duas edições pra isso!"