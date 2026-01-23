Sex, 23 de Janeiro

reality show

BBB 26: quem está no Vip e quem ficou na Xepa com a liderança de Babu Santana

Como privilégio da liderança, o ator recebeu sete pulseiras, que garantem aos escolhidos uma semana de acesso às regalias do Vip

BBB 26: quem está no Vip e quem ficou na Xepa com a liderança de Babu SantanaBBB 26: quem está no Vip e quem ficou na Xepa com a liderança de Babu Santana - Foto: Reprodução/TV Globo

Babu Santana venceu a 2ª prova do líder do BBB 26, realizada nessa quinta-feira, 22, e definiu a nova divisão da casa entre Vip e Xepa. Como privilégio da liderança, o ator recebeu sete pulseiras, que garantem aos escolhidos uma semana de acesso às regalias do Vip.

Além disso, o participante está imune para o segundo Paredão da temporada, que será formado no próximo domingo, 25.

Quem ficou no Vip

Quem ficou na Xepa

A disputa pela liderança começou ainda durante a tarde dessa quinta-feira e foi definida em duelos. Na primeira rodada, Juliano Floss venceu Sarah Andrade. Em seguida, Babu Santana superou Marcelo. No confronto final, o ator saiu vencedor.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou o resultado ao vivo. Ao comemorar a conquista, Babu Santana declarou: "Duas edições pra isso!"

