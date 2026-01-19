A- A+

Big Brother Brasil BBB 26: Quem ganha o reality pela beleza? Breno e Jordana montam ranking dos "mais bonitos" da casa Dupla transforma momento na academia em conversa descontraída e troca elogios entre participantes

Durante a tarde desta segunda (19), Breno e Jordana usaram o painel tático da academia do BBB 26 para um momento de descontração.

Ao movimentarem as fotos dos confinados, a sister sugeriu uma brincadeira fora do contexto estratégico. “Os mais bonitos, vai”, propôs, aos risos.

Em tom de brincadeira, Jordana reconheceu que a atividade fugia do jogo. “É pra fazer jogo, e a gente fazendo cachorrada”, comentou, enquanto os dois analisavam os participantes da casa com leveza.

Breno chegou a apontar Alberto Cowboy como destaque inicial em sua avaliação e explicou a escolha. “O charme, a inteligência”, justificou.

Pouco depois, no entanto, os dois entraram em acordo e colocaram Jonas Sulzbach no topo do ranking.

A conversa também abriu espaço para elogios pessoais. Jordana aproveitou o clima descontraído para exaltar Breno e outro colega de confinamento. “Também acho você bonito de corpo, de rosto, de pessoa, de jeito!", disse Jordana. "E o Paulo Augusto, também acho ele bonito”, concluiu.

